El presidente de Colombia afirma que a Boluarte «la traición se la pagaron con traición»

2 minutos

Bogotá, 10 oct (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que a la expresidenta peruana Dina Boluarte, destituida anoche por el Congreso de su país, «la traición se la pagaron con traición» por haber asumido en remplazo del izquierdista Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta.

El Congreso de Perú destituyó en la noche del jueves, de manera exprés, a Boluarte tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) que declararon su «permanente incapacidad moral» para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.

«Queda un presidente elegido popularmente preso y sin ser condenado. Es la ruptura de la Convención Americana de Derechos Humanos que se debe discutir de nuevo en todas las Américas», agregó Petro en referencia al destituido Castillo, a quien Boluarte reemplazó en diciembre 2022.

Petro defendió numerosas veces a Pedro Castillo (2021-2022), quien protagonizó un fallido intento de golpe de Estado frente a una posible destitución y acabó en prisión preventiva en la cárcel de Barbadillo.

El juicio por su intento de golpe de Estado comenzó el 4 de marzo pasado y la Fiscalía pide para Castillo una pena de 34 años de prisión, al acusarle de rebelión por haber anunciado el cierre del Congreso y la intervención en la Judicatura, además de anunciar la conformación de un Ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.

Según dijo Petro, el día que comenzó el juicio oral contra Castillo, ese proceso, es un «insulto» a la democracia y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque, en su opinión, el único delito del expresidente peruano «es ser pobre y de izquierda».

Las críticas de Petro a la destitución de Castillo llevaron a Perú a retirar a su embajador en Colombia en marzo de 2023, pero en febrero de este año los dos países acordaron volver a nombrar embajadores tras dos años de desencuentros. EFE

