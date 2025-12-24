El presidente de Ecuador viaja a Estados Unidos para atender asuntos personales

Guayaquil (Ecuador), 23 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volverá a viajar a Estados Unidos el próximo viernes para atender asuntos «de índole personal», según se detalla en un decreto ejecutivo publicado este martes.

El mandatario estará en EE.UU. solo dos días, hasta el sábado, y viajará acompañado por el jefe de su seguridad. «No existirá erogación de recursos públicos a favor del primer mandatario», reza el decreto.

Entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre pasado, el presidente también viajó a territorio estadounidense para temas personales.

Este viaje de Noboa se registra días antes de la licencia que tomará entre el 1 y el 18 de enero también para atender asuntos de carácter personal. En ese tiempo, las funciones presidenciales serán delegadas a la vicepresidenta, María José Pinto.

Noboa retomará sus funciones el 19 de enero para trasladarse a Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial de Davos, y posteriormente irá a Bélgica hasta el 25 de ese mes para reunirse con altas autoridades de la Unión Europea, con quienes abordará temas relacionados con inversiones, seguridad y el visado Schengen.

Preguntada por las salidas del país de Noboa, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, dijo este martes que el presidente «tiene a los ministros de Estado» y que no es necesario que él esté para «poder dar seguimiento a cada cosa».

Aseguró que hay temas que él debe hacer «de manera privada», pero que los otros viajes han sido para traer «inversión extranjera» y generar «alianzas» con otros países.

«El presidente sale del país, pero tiene a los ministros aquí. No vamos a sentir la ausencia del presidente porque para eso nos tiene a los ministros, que desde el 1 de enero vamos a estar en territorio», zanjó. EFE

