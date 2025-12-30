El presidente de Túnez prolonga el estado de emergencia hasta finales de enero

2 minutos

Túnez, 30 dic (EFE).- El presidente tunecino, Kais Said, decidió este martes prolongar el estado de emergencia en todo el territorio nacional a partir de este jueves, 1 de enero de 2026, y hasta el 30 del mismo mes, una medida en vigor tras la cadena de atentados yihadistas de 2015.

«Se declara (la prolongación de) el estado de emergencia en todo el territorio nacional tunecino por un mes, del 1 de enero al 30 de enero de 2026», se lee en el decreto presidencial que informa de la nueva prórroga.

La última prolongación del estado de emergencia dictada por Said, con una duración de 11 meses, comenzó el 31 de enero de este año y concluye este miércoles, 31 de diciembre.

El estado de emergencia otorga al Ministerio del Interior poderes excepcionales, entre ellos la prohibición de reuniones, la imposición de toques de queda, los registros en comercios, la vigilancia de la prensa, las emisiones de radio y las representaciones cinematográficas y teatrales.

Estos poderes se ejercen sin autorización previa del poder judicial, lo que ha suscitado cada vez más críticas en materia de derechos humanos a nivel local e internacional.

En el país magrebí, se realizaron en las últimas semanas varias protestas sectoriales y otras manifestaciones para reivindicar más libertades y derechos, así como para pedir la liberación de los presos políticos y el cese de la persecución de opositores y militantes.

El estado de emergencia, prorrogado ininterrumpidamente, fue declarado en todo el país tras la explosión el 24 de noviembre de 2015 de un autobús de la Guardia Presidencial en el centro de la capital tunecina, que se saldó con 12 personas muertas y 16 heridas, entre civiles y agentes.

A su llegada al poder a finales de 2019, Said, profesor universitario de Derecho Constitucional, reconoció que esta medida era «anticonstitucional» y se comprometió a limitarla exclusivamente a la lucha contra el terrorismo aunque hasta ahora la ha mantenido pese a que la amenaza ha remitido. EFE

