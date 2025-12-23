El PRI no elegirá a un candidato ciudadano para elección presidencial de 2030

3 minutos

Ciudad de México, 22 dic (EF).- El presidente del otrora dominante Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, dijo este lunes que para la elección presidencial de 2030 su partido no elegirá a un candidato ciudadano, tras dos fuertes derrotas en 2018 y 2024 con esa figura y se apuntó para ser él quien represente al colectivo político.

«La gente lo que quiere hoy es quien resuelva los problemas del país. Esto no es de buenas personas, no porque nosotros no lo seamos, lo somos, tenemos principios y valores, pero esto no es así. Ya nos pasó dos veces», dijo Moreno en una reunión en la sede de su partido en Ciudad de México.

Recordó que en 2018 y 2024 «dos veces hemos tenido candidatos (ciudadanos)», el primero fue José Antonio Meade, que perdió ante Andrés Manuel López Obrador, presidente de 2018 a 2024, y la segunda en alianza con el conservador Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, quien fue derrotada por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.

«Dos veces competimos sin candidato a la Presidencia del país y 6,7 millones de mexicanos fueron a votar por el PRI (…) ustedes creen que vamos a ir otra vez con otro invento a 2030 para que entonces sí se hunda el país, no compañeros, aquí se necesita una gente profesional», expuso Moreno.

Dijo que el PRI, que se mantuvo el poder en el país durante 71 años, de 1929 a 2000, y en una segunda de 2012 a 2018, «no tiene derecho de hundir al país» en el 2030 o en 2027 cuando se celebren elecciones intermedias.

Además, Moreno dijo que el único político del partido que reúne las condiciones para esa candidatura es él.

«No tengan duda, yo he sido 12 veces candidato en distintos espacios de mi vida desde la juvenil, la universitaria, los cargos de elección y todos en los que he competido los he ganado, que me digan a mí que otros que están ahí son mejores que yo y a las pruebas me remito».

Expuso que el reto y el compromiso del PRI, ahora como partido opositor, «es regresar al gobierno. ¿Con quién? Con el que pueda ganarle a Morena, no con inventos y ocurrencias, el PRI no va a ir (así). Yo no voy a hacer eso, el PRI no va a hacer eso».

En distintas ocasiones Moreno ha declarado que su partido está listo para ir solo en las elecciones intermedias del 2027 y ahora apuntó también el 2030.

A mediados de octubre, el opositor y derechista Partido Acción Nacional (PAN) anunció una nueva etapa para «modernizarse» y «abrirse a los ciudadanos» al tiempo que rompió su alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El PAN junto con el PRI se aliaron en su candidatura a la elección presidencial de 2024, que perdieron, y en otras candidaturas en el pasado. EFE

jmrg/gad