El R.Unido saluda las disculpas de un activista egipcio que pidió la muerte de sionistas

Londres, 29 dic (EFE).- El Gobierno del Reino Unido recibió este lunes con satisfacción la decisión del activista pro-democracia británico-egipcio Alaa Abdel Fattah de disculparse por unas antiguas críticas contra el sionismo, y defendió el retorno a este país de un ciudadano detenido «injustamente en el extranjero».

Abdel Fattah fue arrestado en Egipto en septiembre de 2019 y condenado en diciembre de 2021 a cinco años de prisión por difundir noticias falsas, pero liberado la semana pasada. Antes de 2019 fue arrestado en varias ocasiones por apoyar la democracia en Egipto.

Tras su regreso al Reino Unido, los medios sacaron a la luz que hace unos años colgó en las redes sociales comentarios a favor de la muerte de sionistas, lo que motivó el malestar de organizaciones judías y de algunos partidos de la oposición, que piden al Gobierno que le retire a Abdel Fattah la nacionalidad británica.

Un portavoz de la residencia oficial de la residencia de Downing Street dijo hoy que el defensor de la democracia hizo «lo correcto» al disculparse, si bien calificó de «detestables» sus tuits.

«Acogemos con satisfacción el regreso de un ciudadano británico detenido injustamente en el extranjero, como lo haríamos en todos los casos y como lo hemos hecho en el pasado», agregó.

Sobre la posible retirada de la nacionalidad británica, como piden algunos políticos, el portavoz puntualizó que no se pronuncian sobre casos individuales y aclaró que el primer ministro británico, Keir Starmer, supo de los antiguos tuits una vez que el activista estaba ya en territorio del Reino Unido.

En una nota divulgada hoy, este defensor de la democracia en Egipto dijo que sus opiniones pasadas las hizo porque se sentía frustrado por conflictos regionales, como en Irak, Líbano o Gaza.

«Me conmueve que, justo cuando me reúno con mi familia por primera vez en 12 años, varios tuits históricos míos hayan sido publicados otra vez y utilizados para cuestionar y atacar mi integridad y valores, llegando a exigir la revocación de mi ciudadanía (británica)», afirmó el activista.

Tras llegar al Reino Unido, Starmer expresó en su cuenta de la red social X su alegría por la liberación de Abdel Fattah y agradeció al Gobierno egipcio por concederle el indulto.

Sin embargo, la líder del Partido Conservador (en la oposición), Kemi Badenoch, pidió al Gobierno que considere despojarle al activista la nacionalidad británica y que se deportado.

Por su parte, el líder del partido Reform UK, Nigel Farage, ha escrito a la ministra de Interior, Shabana Mahmood, para pedirle que le revoque la nacionalidad británica al egipcio.

El Consejo de Liderazgo Judío, una entidad benéfica que representa a organizaciones judías en todo el Reino Unido, criticó el domingo la «efusiva bienvenida» del Ejecutivo británico.

«El primer ministro reiteró recientemente su determinación de erradicar el antisemitismo de nuestro país, pero ahora ha expresado su satisfacción por la llegada al Reino Unido de alguien que ha abogado por el asesinato de sionistas», señaló hoy el consejo en una nota. EFE

