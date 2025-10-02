El rey Carlos III se dice conmocionado por el presunto atentado terrorista a una sinagoga

1 minuto

Londres, 2 oct (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido expresó este jueves su consternación por el presunto atentado terrorista contra una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra), que dejó dos muertos y dos heridos por un atropello y acuchillamiento, mientras que el agresor fue disparado por la Policía.

«Mi esposa y yo nos sentimos profundamente conmocionados y entristecidos al enterarnos del terrible atentado en Manchester, especialmente en un día tan significativo para la comunidad judía», dijo, en alusión a la celebración de Yom Kippur.

«Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por este horrible suceso y agradecemos enormemente la rápida actuación de los servicios de emergencia», añadió. EFE

