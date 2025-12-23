El segundo barco de Keops comienza su viaje para ser expuesto en el Gran Museo Egipcio

Pável Carballido y Shady Roshdy

Guiza (Egipto), 23 dic (EFE).- La primera tabla del segundo barco del faraón Keops fue trasladada este martes al Gran Museo Egipcio (GEM, en inglés), como el primer paso antes de la exhibición del navío íntegro que se espera en cuatro años, en el que es uno de los proyectos de restauración más importantes para Egipto.

Así lo señaló a los medios, entre ellos EFE, el ministro de Turismo y Antigüedades egipcio, Sherif Fathy, durante una visita organizada al museo de las barcas solares del GEM.

Para Fathy, la recuperación e instalación del segundo barco de Keops en el GEM es «uno de los proyectos de restauración más importantes del siglo XXI», con importancia «para el museo y para la humanidad».

La madera, con más de 4.500 años de antigüedad, fue llevada desde el área de restauración habilitada en el propio GEM para las 1.700 piezas del barco hasta la sala de exposición de las barcas solares, dedicada al primer barco de Keops, ya ensamblado, y al segundo, del que por el momento sólo hay el armazón con su forma y esta primera tabla.

Una vez en la sala, los operarios del proyecto de restauración de la nave, iniciado en 2021 por Egipto y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (AJCI), se ayudaron de una grúa para elevar la pieza hacia el armazón con extremo cuidado, ante la expectación de medios y visitantes, que pudieron observar cómo los trabajadores instalaron la tabla con éxito en la última fase de la operación.

Última fase del proyecto

Fathy recordó que antes de iniciar las labores de traslado, los encargados del proyecto ya habían iniciado una fase de restauración de los componentes del barco en 2021 y que aún se está finalizando.

Según el ministro, las labores de restauración incluyeron un escaneo tridimensional de cada parte del barco que permitió el diseño del armazón en el que estas se ensamblarán.

Advirtió también que una vez finalizado el traslado y la instalación de las piezas, seguirán efectuándose labores puntuales de preservación.

Igualmente, destacó la cooperación con la AJCI, implicada en la recuperación de la embarcación desde 2013, que está siendo «magnífica» y la valoró como «un compromiso conjunto» con la conservación de la historia.

La segunda barca solar de Keops fue hallada en 1985, enterrada en el complejo funerario de Guiza igual que la primera, descubierta en 1954, pero su extracción no se inició hasta 2012.

Ambas embarcaciones cumplían la función ritual de conducir al más allá al segundo faraón de la IV dinastía egipcia y por ello fueron enterradas junto a la gran pirámide de Guiza, también conocida como Pirámide de Keops, por ser la encargada de albergar los restos de este faraón, que gobernó Egipto entre los años 2609 y 2584 a.C.

Un museo en crecimiento

Con la inauguración del GEM, Fathy confía en que el turismo en Egipto crecerá un 7 % en 2026, contando con que «la situación en el exterior» pueda afectar de forma negativa a la cifra.

Recordó que el día de la apertura, el pasado 4 de noviembre, pasaron alrededor de 27.000 personas por el museo, una cifra que el GEM puede asumir, pero que impide disfrutar de una «experiencia adecuada» a los visitantes.

El ministro destacó que el GEM «recibe de media 15.000 visitantes diarios» y que por ello «se está trabajando en la gestión de las multitudes dentro del museo».

También mencionó que existe «otro gran proyecto» además del GEM en el país, aunque no aportó más detalles. EFE

