El uruguayo Joaquín Papa reemplaza al español Rabanal en Independiente del Valle

Guayaquil (Ecuador), 23 dic (EFE).- El técnico uruguayo Joaquín Papa fue presentado este martes como el nuevo entrenador del Independiente del Valle en reemplazo del español Javier Rabanal.

«Bienvenido Joaquín Papa a un club diferente», indicó el cuadro del Valle en su red social X, junto a la fotografía del nuevo técnico del equipo.

Y añadió: «El profesor Joaquín Papa asume el mando, un líder, un guía y, sobre todo, la cabeza de esta gran familia. Aquí lo recibimos con la ilusión de que estamos en buenas manos».

Papa recibirá el mando del cuadro del Valle, como reciente campeón de Ecuador y clasificado a la fase de Grupos de la próxima Copa Libertadores.

Papa, de 39 años, dirigió recientemente al uruguayo Liverpool, con el que ganó el torneo Apertura de este año.

Tras formar parte del cuerpo técnico de su compatriota Paulo Pezzolano en el Valladolid español, en octubre de 2024 regresó a Uruguay para vincularse al Liverpool como entrenador absoluto, del que se despidió el pasado 12 de diciembre.

La Liga Pro de Ecuador comenzará el próximo 26 de febrero, por lo que a comienzos de enero arrancará la pretemporada con los jugadores ratificados por Papa y los que pedirá a la administración del equipo para la temporada futbolística de 2026. EFE

