El uruguayo Jorge Bava es presentado como nuevo entrenador de Cerro Porteño

Asunción, 29 sep (EFE).- El uruguayo Jorge Bava fue anunciado este lunes como nuevo entrenador del Cerro Porteño paraguayo en reemplazo del argentino Diego Martínez, quien dirigió el club durante 9 meses.

«Jorge Bava es nuevo entrenador del Ciclón de Barrio Obrero ¡Bienvenido al Barrio, Profe Bava!», publicó el equipo en X.

Bava llegó al banquillo de Independiente Santa Fe hace seis meses y poco después lo condujo a la conquista de la Liga colombiana, el décimo en el palmarés del club albirrojo bogotano.

Cerro Porteño rescindió el pasado 18 de septiembre el contrato con Martínez, tras un empate 1-1 cedido ante el colista del Torneo Clausura, Atlético Tembetary, y nombró al paraguayo Jorge Achucarro como entrenador interino.

Martínez asumió la conducción del Ciclón del Barrio Obrero el 17 de diciembre del 2024 en reemplazo del paraguayo Carlos Jara.

Bava dirigió el Independiente Santa Fe de Colombia desde marzo pasado hasta el 24 de septiembre, cuando el conjunto bogotano informó que se decantó por la propuesta de Cerro Porteño.

El entrenador uruguayo de 44 años llegó a Santa Fe en reemplazo de su compatriota Pablo Peirano, y logró coronarse campeón del Torneo Apertura de este año en Colombia.

El exportero, que brilló en el Nacional de Montevideo y jugó en equipos paraguayos como Libertad y Guaraní, debutó como entrenador del Liverpool en 2021 y luego dirigió el mexicano León en 2024.

Cerro Porteño, con 28 puntos, es escolta de Guaraní, que con 29 unidades es líder del Torneo Clausura de Paraguay.EFE

