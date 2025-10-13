El Vaticano prepara el juicio del cura esloveno Rupnik por abusos

3 minutos

Ciudad del Vaticano, 13 oct (EFE).- El Vaticano prepara el juicio canónico del cura esloveno Marko Rupnik, acusado de cometer abusos sexuales y psicológicas contra varias religiosas, y este lunes informó de que ya ha elegido a los jueces del futuro tribunal.

Lo compondrán cinco mujeres y clérigos que no forman parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, según informó en un breve comunicado este organismo vaticano encargado de velar por la fe católica y de los juicios canónicos en materia de abusos sexuales.

«Esto servirá para garantizar, como en todo proceso judicial, la autonomía y la independencia del tribunal», se lee en una nota.

Rupnik, que en noviembre cumplirá 71 años, es un cura esloveno muy conocido por ser el autor de mosaicos presentes en las iglesias de todo el mundo y ha sido acusado por varias religiosas de abusos de poder, psicológicos y sexuales durante la década de 1990.

La abogada de cinco de las denunciantes, Laura Sgrò, celebró en declaraciones a EFE el nombramiento de estos jueces y expresó su deseo de que «el juicio finalmente empiece».

«Mis cinco asistidas solicitaron ya hace dieciocho meses ser reconocidas como parte perjudicada en el procedimiento, por lo que esperamos que su situación se aclare lo antes posible. Llevan demasiados años esperando justicia y la justicia no solo les hará bien a ellas sino también a la propia iglesia», comentó la letrada.

En octubre de 2023, el papa Francisco ordenó reabrir el caso de este cura, tras las críticas por la gestión de este asunto por parte del Vaticano, y ahora el proceso seguirá en el pontificado de su sucesor, León XIV.

En junio de 2023 Rupnik también fue expulsado de la Compañía de Jesús, los jesuitas, debido a «su obstinada negativa a observar el voto de obediencia», y algunos de los mosaicos que realizó han sido cubiertos, como los del santuario francés de Lourdes.

No obstante, el Vaticano ha sido criticado por la gestión de este caso desde que trascendieran los presuntos abusos que cometió en los noventa en la comunidad eslovena Loyola de Lubliana.

En un primer momento, antes de expulsarle, los jesuitas admitieron que Rupnik había sido sancionado con algunas restricciones, como la prohibición de confesar o de ejercer acompañamiento espiritual.

Después, fue excomulgado por la Doctrina de la Fe en mayo de 2020 por delitos contra el sexto mandamiento, pero poco después, con un acto extraordinario, se levantó la excomunión sin dar explicaciones.

La apertura de un nuevo proceso en el Vaticano por abusos sexuales podría condenarlo a la expulsión del sacerdocio. EFE

gsm/rf