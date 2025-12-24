Embajada de EE.UU. emite consejos de seguridad en fin de año para sus ciudadanos en México

2 minutos

Ciudad de México, 23 dic (EFE).- La embajada de Estados Unidos en México emitió este martes una serie de recomendaciones «básicas de seguridad» para sus ciudadanos que residen o visitan la nación latinoamericana durante las celebraciones de Navidad y fin de año, al tiempo que señaló que en el país «el crimen aumenta durante la temporada navideña».

En un listado publicado en la red social X y que lleva por título: «Consejos de seguridad durante las fiestas para ciudadanos estadounidenses en México», la sede diplomática pidió a sus connacionales, entre otras medidas, proteger sus hogares, viajar con precaución, estar atentos en lugares públicos y compartir itinerario con personas de confianza.

Para prevenir robos, la embajada de EE.UU. llamó a sus ciudadanos a cerrar bien puertas y ventanas y utilizar sus sistema de alarma de forma constante, además de mantener los objetos de valor fuera de la vista y usa temporizadores o luces para que la casa parezca habitada.

Si salen de vacaciones o descanso pidió evitar publicar planes de viaje o actualizaciones en tiempo real en redes sociales y compartir su itinerario solo con personas de confianza.

También, los llamó a mantenerse en alerta en espacios públicos y prestar atención a su entorno en lugares concurridos como centros comerciales y mercados, además de mantener sus bolsas cerradas.

En el caso de los vehículo, los aconsejó a estacionarse en lugares seguros y bien iluminados y no dejar pertenencias visibles dentro del auto.

Para evitar fraudes, la sede diplomática recordó que durante esta época aumentan las estafas y los intentos de ‘phishing’, estafa ‘online’ cometida por ciberdelincuentes, por lo que pidió verificar los mensajes antes de hacer clic en enlaces o realizar donaciones.

Como medida de prevención, llamó a sus ciudadanos a mantener su teléfono cargado y guarda los números de emergencia e identificar las salidas y zonas seguras en lugares públicos.

En los últimos años y dada la creciente violencia e inseguridad que se vive en distintos estado de México, la sede diplomática estadounidense emitió distintas alertas y avisos de seguridad a sus connacionales para desplazarse hacia y dentro del país.

Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en México llamó a la comunidad migrante en situación irregular registrarse antes de que termine el año en la aplicación CBP Home para recibir 3.000 dólares, un vuelo gratuito a sus país, y el perdón de multas o sanciones civiles, es decir, aceptar el retorno voluntario a sus países de origen. EFE

jmrg/gpv