Emiratos enfatiza «el prominente rol» de Trump para el acuerdo de alto el fuego en Gaza

2 minutos

Redacción internacional, 9 oct (EFE).- Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) enfatizaron este jueves el «prominente e importante rol» que el presidente de los EE.UU, Donald Trump, ha tenido en el logro del acuerdo para un alto el fuego en Gaza que se anunció anoche y urgieron a todas las partes implicadas a «llegar a entendimientos urgentes» para detener «la trágica guerra».

En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país del golfo Pérsico, agradecieron y apreciaron «los significativos esfuerzos hechos por el presidente Trump», además de los «inagotables trabajos» de Catar, Egipto y Turquía para «facilitar los entendimientos que llevaron a este acuerdo».

«Esperamos que este acuerdo constituya un paso positivo hacia el fin del sufrimiento humanitario en la Franja de Gaza y abra el camino para un arreglo justo y duradero que garantice los derechos legítimos del pueblo palestino y restaure la seguridad y estabilidad en la región», señala el comunicado emiratí.

La nota subraya la «importancia de construir sobre este progreso a través del compromiso de todas las partes con los términos del acuerdo» y que éstas ejerzan «autocontrol», además de trabajar «diligentemente para reanudar un proceso político integral que conduzca a una solución de dos Estados, y alcanzar así de este modo la seguridad, la paz y la prosperidad para todos los pueblos de la región».

La madrugada de este jueves, el Gobierno de Israel y Hamás aceptaron la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza propuesto por Trump, en virtud del cual Hamás se compromete a liberar a los rehenes tras más de dos años de guerra -48, de los que las autoridades israelíes estiman que unos 20 siguen con vida-, a cambio de la liberación de 1.950 a presos palestinos aún por determinar.

Además, el Ejército israelí deberá retirarse hasta la «línea amarilla» estipulada por EE.UU., marcando la primera fase de su retirada del enclave. EFE

bm-elc/jgb