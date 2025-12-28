Empiezan los comicios presidenciales para volver al orden constitucional en Guinea-Conakri

Dakar, 28 dic (EFE).- Los colegios electorales abrieron este domingo en Guinea-Conakri para las elecciones presidenciales que deben servir para restaurar el orden constitucional, tras cuatro años de transición desde el golpe de Estado del 5 de septiembre de 2021.

El presidente de transición y líder de la junta militar que dirige el país desde el golpe de Estado, general Mamadi Doumbouya, busca en esta votación consolidar su poder bajo un barniz de legitimidad democrática.

Unos 6,8 millones de electores -de una población de algo más de 14,5 millones- están llamados a las urnas para elegir al jefe del Estado en unos 17.000 centros de voto que estarán abiertos oficialmente de las 07.00 a las 18.00 hora local (misma GMT).

Las autoridades desplegaron más de 11.600 policías para garantizar las seguridad de la votación, que se celebra tres meses después de la aprobación de una nueva Constitución y en una clima de represión de la disidencia.

Los comicios tienen lugar un días después de que las fuerzas de seguridad neutralizaran este sábado a un grupo armado en la capital, Conakri, con «intenciones subversivas que amenazan la seguridad nacional», según informaron las autoridades.

Con motivo de las elecciones presidenciales, las autoridades han anunciado el cierre temporal de fronteras y restricciones de viaje en todo el país este domingo.

El presidente se elige por sufragio universal directo en un sistema de doble vuelta electoral: si en la primera ronda ningún candidato alcanza la mayoría absoluta (más del 50 % de los votos), se celebra una segunda entre los dos más votados.

Doumbouya, de 41 años, parte, sin duda, como máximo favorito en estas elecciones, en las que compite con ocho candidatos, la mayoría con escaso peso político y sin crítica real a la junta militar, tras la exclusión de más de medio centenar de aspirantes.

El proceso electoral se desarrolla tras la aprobación, en un referéndum celebrado este septiembre, de una nueva Constitución.

Este texto, respaldado por alrededor del 89 % de los votos —aunque boicoteado por la oposición—, persigue restablecer el orden constitucional, interrumpido desde el golpe de Estado.

Entre sus cambios relevantes destaca la ampliación del mandato presidencial de cinco a siete años, permitiendo una única reelección. EFE

