Encuentran un segundo cuerpo tras accidente múltiple en una carretera al noroeste de Tokio

1 minuto

Tokio, 27 dic (EFE).- Las autoridades japonesas encontraron un segundo cuerpo sin vida tras el accidente múltiple de la víspera en una carretera al noroeste de Tokio, con más de 50 vehículos afectados y en el que otras 26 personas resultaron heridas, recoge este sábado la cadena pública NHK.

El cadáver fue encontrado en el interior de un camión grande en llamas mientras las autoridades despejaban de vehículos la autopista.

Es la segunda víctima mortal del siniestro hasta el momento, después de que una mujer de 77 años perdiera la vida por las heridas sufridas en todo su cuerpo al estrellarse con su coche contra un par de camiones que sufrieron una colisión en medio de la carretera, generando choques de vehículos en cadena.

Otras cinco personas se encuentran heridas de gravedad, según detalla NHK, mientras que 21 sufrieron heridas leves.

El accidente ocurrió alrededor de las 19.30 hora local (10.30 GMT) del viernes, cuando dos camiones chocaron en un tramo de la autopista Kanetsu, que conecta Tokio con la prefectura de Niigata, en el centro del país.

Según detalla NHK, más de 50 vehículos colisionaron después contra los camiones, y una decena de ellos estallaron en llamas.

Había una fuerte tormenta de nieve en la zona cuando sucedió el accidente, por lo que las autoridades sospechan que la carretera estaba congelada, lo que contribuyó al siniestro, recoge NHK. EFE

jdg/mr