Entran en vigor en EEUU los aranceles a la madera y los muebles

afp_tickers

2 minutos

La madera, los muebles y el mobiliario de cocina serán objeto de aranceles específicos a partir de la medianoche de este martes en Estados Unidos.

Como en los impuestos sectoriales anteriores (acero y aluminio, luego automóviles y cobre), la Casa Blanca justifica estos nuevos aranceles por la necesidad de defender la seguridad nacional.

La madera de construcción importada será ahora gravada con un impuesto del 10% al entrar al país, mientras que los muebles y el mobiliario especialmente diseñado para cocinas estarán sujetos a una tasa del 25%.

A partir del 1 de enero esos impuestos aduaneros subirán aún más: 30% para los muebles y 50% para los muebles de cocina.

Sin embargo, los países que hayan firmado un acuerdo comercial, como el Reino Unido, estarán sujetos a derechos de aduana de un máximo del 10%, así como la Unión Europea (UE) y Japón —con un máximo del 15%.

Por el contrario, los productos provenientes de México y Canadá, teóricamente protegidos por el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos (T-MEC) bajo diversas condiciones, probablemente estarán sujetos a este arancel, en particular la madera de construcción.

Un duro golpe para Canadá, que suministra aproximadamente una cuarta parte de las importaciones de madera de construcción de Estados Unidos.

En promedio esos aranceles podrían conllevar un alza de 2.200 dólares de los costes de construcción, estimó para la AFP Stephen Brown, de Capital Economics.

«Estados Unidos importa 27% de sus muebles de China y el 20% de Vietnam y México», explicó este experto.

Estos nuevos aranceles no se añaden a los que ya se aplican a todos los productos que entran en Estados Unidos, y que van del 10% al 50% según los países de origen.

els-bys/jz/atm