Equipos de México jugarán el día inaugural de la Serie del Caribe Jalisco 2026

Santo Domingo, 27 dic (EFE).- Los equipos México Verde y México Rojo se enfrentarán a los representantes de Puerto Rico y República Dominicana en la jornada inaugural de la Serie del Caribe Jalisco 2026, según el calendario del torneo anunciado este sábado por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

México, país que asumió la celebración del evento ante la negativa de tres de los miembros de la Confederación de asistir al certamen en territorio de Venezuela, contará con la representación del equipo campeón (México Rojo) y subcampeón (México Verde) de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, según las reglas del certamen caribeño.

En la Serie del Caribe, que se disputará del 1 al 7 de febrero del próximo año en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco, también participarán los campeones de las ligas de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá.

La fase preliminar, que se disputa bajo el formato de todos contra todos, contará con dos juegos diarios y se extenderá hasta el jueves 5 de febrero, mientras la semifinal, en la que se enfrentarán el primer clasificado ante el cuarto y el segundo ante el tercero se jugará el viernes 6 y la final, el sábado 7, según los detalles brindados por la Confederación de Béisbol del Caribe y el Comité Organizador Jalisco 2026.

El lunes 2, Puerto Rico y República Dominicana abrirán la jornada, continuando el duelo entre México Rojo y Panamá, con descanso para México Verde.

El martes 3, Panamá se medirá ante México Verde en el primer turno, mientras que México Rojo y Puerto Rico lo harán en el segundo partido de la fecha, correspondiendo descanso al equipo dominicano.

Para el miércoles 4 de febrero, a primera hora, Panamá enfrentará a República Dominicana y posteriormente se disputará el compromiso entre los locales México Verde y México Rojo, con descanso para Puerto Rico.

Para el día final de la ronda clasificatoria, el jueves 5, Puerto Rico jugará ante Panamá a primera hora y República Dominicana contra México Verde, con descanso para México Rojo.

El orden de los partidos en las semifinales dependerá de que se clasifique al menos un representante de México, ya que en su condición de local, su compromiso se disputará en el horario de cierre. Si ambos equipos mexicanos avanzan a esta fase y deben enfrentarse entre sí, dicho encuentro se programará igualmente en el turno nocturno.

En caso de que no avance un representante de México, el representativo con mejor posición en la tabla de clasificación será asignado al horario de cierre, enfrentando al cuarto clasificado.

El Comité Organizador ha señalado que todos los encuentros se disputarán en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco, con capacidad aproximada para 16.500 aficionados. EFE

