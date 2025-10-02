The Swiss voice in the world since 1935
Erdogan denuncia el «bandolerismo» de Israel tras su abordaje a la Flotilla

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ankara, 2 oct (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, condenó este jueves el «bandolerismo» de las fuerzas israelíes por el abordaje de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales la noche del miércoles.

«Condeno el bandolerismo contra la Flotilla Global Sumud, que partió con el objetivo de llamar la atención sobre la barbarie de los niños muriendo de hambre en Gaza y para entregar ayuda humanitaria a los palestinos oprimidos», declaró Erdogan durante una reunión de su islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).

El mandatario añadió que «el ataque de las autoridades israelíes contra civiles que navegaban en aguas internacionales demuestra una vez más hasta qué punto se ha desquiciado el aparato genocida en su intento de ocultar los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Gaza».

El Ministerio de Asuntos Exteriores turco también condenó la operación en un comunicado, en el que calificó la acción de «acto de terrorismo que viola gravemente el derecho internacional y pone en riesgo la vida de civiles inocentes».

Exteriores definió el ataque como una muestra de «las políticas fascistas y militaristas que persigue el gobierno genocida de (Benjamin) Netanyahu» y subrayó que «se están emprendiendo todas las iniciativas necesarias para garantizar la liberación inmediata de nuestros ciudadanos y de los demás pasajeros detenidos por las fuerzas israelíes».

Según medios locales, 37 activistas turcos que viajaban en la flotilla fueron arrestados por las fuerzas israelíes.

Erdogan recalcó que Turquía respalda a «todos los viajeros a bordo de la Flotilla» y reiteró que su país seguirá trabajando por un alto el fuego. EFE

dt-ll/psh

