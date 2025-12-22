España condena la autorización de nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania

2 minutos

Madrid, 22 dic (EFE).- El Gobierno español condenó este lunes la decisión del Gabinete de seguridad de Israel de reconocer o regular 19 nuevos asentamientos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, una decisión que viola el derecho internacional, según Madrid, que pide su revocación «en los términos más enérgicos».

El Gobierno de España reiteró, en un comunicado del Ministerio de Exteriores, su condena a la expansión de los asentamientos, ilegales según el derecho internacional, «y a cualquier iniciativa para impedir la implementación de la solución de los dos Estados, única vía para una paz duradera en la región».

España expresó asimismo su profunda preocupación por la «gravísima» situación en Cisjordania, donde «la escalada de violencia de los colonos contra la población palestina y sus medios de vida, facilitada por la impunidad, las operaciones militares, y la política expansionista del gobierno de Israel, son claros obstáculos para la paz, la seguridad y la prosperidad», agrega el comunicado.

El Gabinete de seguridad israelí aprobó el pasado domingo reconocer 19 nuevos asentamientos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania. Con esta decisión, el número total de asentamientos, ilegales según el derecho internacional, reconocidos durante el mandato del actual ministro de Finanzas, el ultraortodoxo Bezalel Smotrich, asciende a 69.

El pasado mayo, el Ejército israelí -que controla Cisjordania- autorizó el regreso de ciudadanos israelíes a las colonias de Sa-nur, Ganim y Kadim, a las que les había prohibido entrar desde entonces. Esta decisión se tomó en represalia después de que tres Estados -España, Noruega e Irlanda- anunciaran el reconocimiento formal del Estado de Palestina.

Se estima que más de 500.000 colonos viven actualmente en Cisjordania, ocupada por Israel desde la guerra de 1967, y otros 200.000 viven en Jerusalén Este, la zona oriental de la ciudad ocupada y anexionada por Israel. EFE

