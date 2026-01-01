España pide extender la búsqueda de sus tres ciudadanos desaparecidos en Indonesia

Labuna Bajo (Indonesia), 1 ene (EFE).- El embajador de España en Indonesia, Bernardo de Sicart Escoda, solicitó en una carta dirigida a las autoridades del país asiático extender la búsqueda de los tres españoles desaparecidos desde el pasado viernes tras el naufragio de una barco turístico en el este de Indonesia.

«Esto será de gran ayuda para las familias de los supervivientes, que tienen puestas sus esperanzas en encontrar los cuerpos después de la terrible conmoción que han vivido», apuntó el embajador en la misiva, fechada el miércoles y dirigida a la Agencia Nacional para la Búsqueda y Rescate (BASARNAS).

El jefe de la delegación diplomática agradeció en el texto el esfuerzo de los equipos de búsqueda.

«Después de varios días (de búsqueda de víctimas), me gustaría pedirles que continúen los esfuerzos hasta que se encuentren los cuerpos», remarca la solicitud.

Este jueves se cumple la séptima jornada del operativo, el plazo mínimo estipulado por las leyes del país. Los familiares de los desaparecidos ya habían señalado previamente que tratarían de mantener la misión más allá de los siete días.

BASARNAS dijo a EFE el miércoles que decidirán si «extender» la misión tras analizar los resultados de hoy, mientras que, durante una reunión en la noche de ayer, apuntaron que «esperan» ampliar los días del dispositivo, sin precisar un número, debido a que todavía trasladan recursos hasta el zona de búsqueda.

El operativo de hoy retomó las labores con las primeras luces del día, con la asistencia de miembros de la familia de los desaparecidos, acompañados del encargado de negocios de la embajada, Fernando Burgos, a la zona de búsqueda en un barco policial.

La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -cerca del Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20.30 hora local del viernes (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas.

De los 11 pasajeros que viajaban en el barco en el momento del accidente, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados y los equipos de búsqueda recuperaron el lunes el cuerpo sin vida de una menor de edad española.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada hace tres días.

Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente. EFE

