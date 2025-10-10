España pide ventanilla única de inversión euromediterránea para impulsar la cooperación

Bruselas, 10 oct (EFE).- El ministro español de Turismo e Industria, Jordi Hereu, defendió hoy la creación de una ventanilla única euromediterránea de inversión que permita traducir en «resultados concretos» la cooperación entre la UE y los países del sur del Mediterráneo en seguridad energética, competitividad, descarbonización y agua.

Hereu lanzó esta propuesta en Bruselas, en los márgenes del Foro Global Gateway organizado por la Comisión Europea como palanca para fomentar la cooperación económica de la UE con otras regiones del mundo, donde subrayó la importancia del Mediterráneo como «una de nuestras líneas estratégicas» y como palanca de paz y prosperidad compartidas.

«España es un puente natural entre Europa y el Mediterráneo», destacó el ministro, quien reivindicó la tradición de Barcelona -sede de la Unión por el Mediterráneo y ciudad de la que fue alcalde- como ejemplo de compromiso con el diálogo y los mecanismos de cooperación regional.

«Creemos en un Mediterráneo abierto, donde la cooperación sea condición para la paz», añadió.

Además de defender la creación de una ventanilla única euromediterránea de inversión, que facilite el acceso de los actores públicos y privados a oportunidades conjuntas, el titular español pidió también acelerar la preparación de proyectos mediante asistencia técnica compartida y documentación estandarizada, para ganar agilidad y escala.

Pidió además definir un calendario político claro, basado en alianzas estratégicas y previsibilidad para los inversores, que ofrezca seguridad y estabilidad a largo plazo.

Todo ello, concibiendo «la juventud, educación y empleo como eje transversal en los proyectos», agregó Hereu, que entre las áreas con potencial para impulsar la cooperación entre ambas orillas del Mediterráneo destacó la seguridad energética, el refuerzo de la competitividad, la descarbonización, la gestión del agua y el turismo sostenible, así como la pesca.

«España está lista para apoyar estas alianzas», afirmó Hereu, quien apostó por un «enfoque a 360 grados» y una cooperación «con más escala» para afrontar los retos comunes. EFE

