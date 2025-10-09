Europa acoge con satisfacción el acuerdo, pero recuerda que se debe respetar lo pactado

4 minutos

Redacción internacional, 9 oct (EFE).- El acuerdo entre Israel y Hamás sobre la primera fase de un plan de paz en Gaza ha sido acogido con satisfacción en Europa, aunque la mayor parte de los países ha recordado a las partes que deben respetar lo pactado y algunos incluso se han referido a la solución de los dos estados.

– El canciller alemán, Friedrich Merz, incide en «una paz duradera» : «Los primeros pasos del acuerdo entre Israel y Hamás son alentadores». A través de las redes sociales hizo un llamamiento «a todas las partes para que cumplan lo prometido y pongan fin a la guerra, y allanen el camino hacia una paz duradera».

– El presidente francés, Emmanuel Macron, habla de «la solución de los dos estados»: A través de las redes sociales, Macron dijo que el pacto supone «una inmensa esperanza para los rehenes y sus familias, para los palestinos de Gaza, para la región». Pero instó a las partes a que respeten «estrictamente sus términos» y subrayó que este acuerdo «debe marcar el fin de la guerra y la apertura de una solución política basada en la solución de dos Estados».

– La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dice que se «respeten plenamente las medidas acordadas»: Según Meloni, el acuerdo «es una extraordinaria noticia que abre el camino a un alto el fuego en Gaza, la liberación de todos los rehenes y la retirada del Ejército israelí de las líneas acordadas. Pero exhortó «a todas las partes a respetar plenamente las medidas ya concordadas y a trabajar para dar rápidamente los pasos sucesivos del plan de paz».

– El primer ministro británico, Keir Starmer, también pide que el acuerdo se aplique «en su totalidad y sin demora». «Este es un momento de profundo alivio que se sentirá en todo el mundo, pero especialmente para los rehenes, sus familias y la población civil de Gaza -dice Starmer, que destaca que «el acuerdo debe aplicarse en su totalidad, sin demora, y venir acompañado del levantamiento inmediato de todas las restricciones a la ayuda humanitaria vital para Gaza».

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebra el acuerdo y confía en que este «sea el comienzo de una paz justa y duradera». «Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro», subrayó Sánchez en un mensaje en la sed social X. «Con esperanza, pero también con justicia y con memoria para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás», deseó el jefe del Ejecutivo español.

– El primer ministro neerlandés, Dick Schoof, se refiere a una «paz duradera y justa»: Schoff dijo además en su mensaje que “el acuerdo debe aplicarse lo antes posible para que todos los rehenes sean liberados y aumente masivamente la ayuda humanitaria para Gaza”.

– La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, pide que se cumpla «plenamente el pacto» y además dijo que acogía «con satisfacción el anuncio de un acuerdo para asegurar un alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza, basado en la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos».

– El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se refiere a la «solución de los dos estados»: Costa también afirmó en sus redes sociales que acogía con satisfacción el acuerdo alcanzado y resaltó que «es una oportunidad crucial que debe ser usada para sentar la base para una paz duradera, asentada en una solución de dos Estados».

– El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dice que vigilará su implementación: «Vigilaremos de cerca la plena implementación del acuerdo. Además, seguiremos nuestra lucha hasta que se establezca un Estado de Palestina libre, soberano y geográficamente contiguo, con Jerusalén Este como su capital y basado en las fronteras de 1967», dijo el líder turco.

– El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dice que el acuerdo debe allanar «el camino a una solución de dos Estados» y se refirió a que el pacto debe estar acompañado de ayuda humanitaria completa para Gaza, debe conducir a un alto el fuego permanente y a la total implementación del plan». EFE

int-lab/cg