Europa innova muy lenta para tener una transición verde «significativa», según experto ESG

Patricia Rodríguez –

Redacción Medioambiente, 7 oct (EFE).- El experto en medioambiente, sociedad y gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés) John Elkington cree que el contexto geopolítico actual afectará los planes de la Unión Europea para cumplir los objetivos del Pacto Verde y lamenta que Europa no innove con la rapidez suficiente para efectuar una transición verde «significativa».

Elkington (Padworth, Reino Unido, 1949), para muchos un gurú mundial y un referente claro por su trabajo en el desarrollo del emprendimiento social y sostenible, participa este martes en Madrid en el Futura Summit (antes llamado ESG -siglas de Environmental, Social and Governance- Summit Europe).

En entrevista con EFE, el británico opina que «en los próximos cinco a siete años algunas partes del mundo adoptarán una agenda de cambio y descubrirán cómo ofrecer soluciones» en materia de sostenibilidad mientras que países como China lograrán «un enorme éxito comercial con ello».

«Otros, lo vemos especialmente con el Estados Unidos de (el presidente Donald) Trump, están pensando: «no queremos ir por ahí. Nos gustan los combustibles fósiles porque sabemos cómo funcionan. Tenemos muchos recursos para el fracking, y para la industria automotriz basada en el motor de combustión interna. Queremos proteger eso», reflexiona.

¿Cómo encaja la UE?

Apodado como el ‘padrino de la sostenibilidad’ y una autoridad en responsabilidad corporativa tras acuñar el concepto del ‘Triple Bottom Line’ -sobre el impacto directo o indirecto de las empresas en el entorno, en las personas y en la economía-, Elkington da también su visión acerca de la trayectoria que sigue la UE en este ámbito.

Frente a la normativa a la que deben adherirse las empresas europeas para ser sostenibles, sostiene que el bloque comunitario «lidera en términos de políticas. No hay duda de eso, pero el problema es que la UE también lidera en términos de burocracia».

«Aunque hay intentos para reducir esto -como, por ejemplo, el último ‘paquete Ómnibus introducido por la Comisión Europea en febrero-, creo que lo que necesitamos no es exactamente un capitalismo salvaje, pero sí un tipo de capitalismo y formas de innovación que son un poco menos europeas», apunta.

Observa, en este contexto, que EE.UU. «está intentando desmantelar su equivalente al Pacto Verde», mientras que Europa «no está innovando lo suficientemente rápido como para lograr de verdad una transición verde significativa». China, en cambio, «va por delante, a toda velocidad, en energía solar, eólica, baterías, vehículos eléctricos, drones, robótica: están llegando a la cima en todo».

Sobre este punto, reconoce que le «sorprende» que Europa no se esté «tomando esto más en serio a nivel político» y muestra su convicción de que se precisa «un espíritu empresarial, un espíritu de innovación, y ese espíritu debe enfocarse en la sostenibilidad, en soluciones climáticas y todo lo que ello implica».

En sus perspectivas en materia de sostenibilidad cara al futuro, Elkington se autodefine «escéptico y pesimista» y recuerda que cuando se anunció por primera vez el Pacto Verde, hubo «mucho entusiasmo, una creencia de que eso iba a resolver el problema (climático)».

El papel de la IA y la ciencia

El autor de una veintena de libros en los que aborda elementos de sostenibilidad corporativa destaca también el papel de la IA en este campo: «Lo que ves en el mundo de la ciencia y la tecnología es una serie de revoluciones industriales que están ocurriendo al mismo tiempo y en todas ellas está la Inteligencia Artificial».

Acerca del papel de la IA, indica que pese a sus inconvenientes (como su enorme huella medioambiental o que esté dominada por personas que «socavan la democracia») «puede ayudarnos a pensar de forma muy diferente sobre estos desafíos y sobre las soluciones que ahora necesitamos desarrollar e implementar».

«Si tomas la energía solar, el viento, las baterías, los vehículos eléctricos, la robótica, los drones (…) y luego introduces la inteligencia artificial, con la política adecuada y la ética adecuada, podemos lograrlo. Pero por ahora, no vamos exactamente en esa dirección», concluye

También hace un llamamiento a «prestar mucha más atención a la ciencia que están produciendo organizaciones como la Agencia Europea del Medioambiente, cuyo último informe arroja hallazgos preocupantes que apuntan a que la biodiversidad va en retroceso o a la intensificación de los impactos del cambio climático.

En su documento quinquenal -Europe’s environment state and outlook 2025-, el organismo comunitario alerta de que el continente no va camino de lograr sus objetivos ambientales ni climáticos y urge a adoptar medidas con urgencia.

«Cuando visité a científicos climáticos en EE.UU. en 2003 —algunos de los más destacados del mundo—, me dijeron que hacia la década de 2070, Europa tendrá un clima similar al de Siberia (…) Y en ese contexto, no es tanto el plan de Europa lo que me preocupa, sino la implementación real», observa. EFE

