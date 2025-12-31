Eurostar opera «todas las rutas» de tren desde y hacia Londres pero avisa de cancelaciones

2 minutos

(Actualiza con un comunicado de la compañía y agrega detalles)

Londres/París, 31 dic (EFE).- La compañía ferroviaria Eurostar, que suspendió este martes durante varias horas la circulación de sus trenes desde y hacia Londres por un incidente en el eurotúnel, dijo que está operando «todas las rutas» este miércoles, aunque advirtió de posibles retrasos y cancelaciones.

«Los servicios de Eurostar están circulando hoy tras un incidente eléctrico en el Canal de la Mancha ayer. Planeamos operar todos nuestros servicios hoy, sin embargo, debido a los daños colaterales, aún puede haber algunos retrasos y cancelaciones de último momento», dijo un portavoz de la compañía en un comunicado remitido a EFE.

Igualmente, Eurostar ha reforzado su servicio con un tren adicional desde Londres a París este miércoles a las 11:00 GMT.

La compañía comentó asimismo que el incidente eléctrico de este martes fue una situación «muy difícil y compleja» para los clientes y el personal.

También indicó que, después de reanudar la circulación durante la tarde del martes, todos los trenes que tenían previsto salir ayer han llegado ya a sus respectivos destinos.

Pese a la intención de Eurostar de cubrir la totalidad de sus servicios, desde primera hora del miércoles ha tenido que anular trenes y ha anunciado que no se iban a cumplir los horarios previstos.

En la línea París-Londres, la empresa había programado 13 convoyes, con salidas desde la capital francesa escalonadas entre las 7.12 y las 17.12, de los cuales seis figuraban en su página web con retrasos de hasta media hora.

La situación era todavía peor en el sentido inverso, ya que de los 14 convoyes programados entre Londres y París, el primero del día fue anulado y el segundo llegó a la capital francesa con más de media hora de retraso.

Poco antes de las 12:00 GMT, uno de los trenes Londres-París previsto para la tarde de este miércoles también aparecía como cancelado.

Getlink, la sociedad concesionaria del eurotúnel bajo el Canal de la Mancha en el que se produjo el martes una avería de alimentación eléctrica que alteró y obligó a suspender el paso de trenes por su interior, indicó esta mañana en un comunicado que ese incidente había sido resuelto durante la noche y que el tráfico se ha reanudado «en los dos sentidos».

Eurostar especificó que los miles de pasajeros viajeros afectados por la avería podrán optar a una compensación «mejorada», ya sea con el reembolso del 100 % del precio del billete o del 150 % si se canjea en forma de cupón electrónico. EFE

