Eurostar reanuda progresivamente el servicio de trenes tras resolver un problema técnico

Eurostar reanuda progresivamente este miércoles su servicio de trenes entre Reino Unido y la Europa continental tras el incidente que interrumpió el tráfico en el túnel bajo el Canal de la Mancha, anunció la compañía.

«El incidente relacionado con el suministro eléctrico en el túnel bajo el Canal de la Mancha se resolvió durante la noche, el túnel ha recuperado su plena capacidad», indicó Getlink, la empresa que gestiona el túnel.

«El tráfico en el túnel bajo el Canal de la Mancha se reanudó esta noche en ambos sentidos», precisó el operador en un comunicado.

El martes, la circulación entre Londres y la Europa continental quedó interrumpida, lo que alteró los planes de numerosos viajeros en esta época de alta demanda, con trenes cancelados y retrasos importantes.

La situación se fue normalizando progresivamente el miércoles por la mañana.

«Prevemos operar todos nuestros servicios hoy, pero debido a las repercusiones, todavía podrían producirse retrasos y cancelaciones de última hora», señaló la compañía ferroviaria Eurostar.

Por su parte el servicio Le Shuttle, que transporta vehículos entre Francia y Reino Unido, también sufría algunos retrasos el miércoles.

Según la cadena francesa de información BFMTV, algunos pasajeros permanecieron atrapados toda la noche en un Eurostar, sin electricidad, calefacción ni acceso a los baños.

«Todo lo eléctrico no funciona. Siempre dan la misma información, hay un problema grave», relató Hervé, un pasajero de ese tren. «Estamos molestos porque hay cansancio y no tenemos bebidas calientes», añadió. Eurostar no confirmó la información.

La compañía, que también tiene trayectos a Bruselas y Amsterdam, entre otros, transportó el año pasado un número récord de 19,5 millones de clientes, 850.000 más que en 2023.

