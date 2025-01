Ex fiscal general de Perú asegura que fue víctima de un complot que llevó a su destitución

Lima, 13 ene (EFE).- La ex fiscal general de Perú Patricia Benavides, quien fue destituida el año pasado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), afirmó este lunes ante los nuevos integrantes de ese organismo que fue «víctima de un complot» y pidió que se respeten sus «derechos fundamentales».

Benavides se presentó en una audiencia pública ante el pleno de la JNJ, la máxima instancia de la Judicatura peruana, que desde este año ha cambiado a sus integrantes, como parte de un proceso disciplinario que se le abrió en 2024 por su actuación como fiscal general.

Durante su intervención, dijo que la anterior JNJ fue «parcializada, injusta y violadora de los derechos fundamentales» y que tiene «la esperanza» de que los nuevos magistrados pongan «en primer lugar la Constitución».

«He sido víctima de una conspiración prefabricada por personas que se habían acostumbrado a tener el poder de manera oculta» sostuvo antes de agregar que la anterior JNJ la sometió a un «maltrato continuo y denigrante» y le aplicó un procedimiento disciplinario «en un proceso inmediato, no regulado por ley».

Aseguró que sufrió «un trato denigrante» y que también le imputaron «todo tipo de hechos falsos» que «no se podrán demostrar porque todo eso es prefabricado».

«No he cometido ninguna falta disciplinaria y menos un delito. No he venido a pedir compasión, vengo a pedir el pleno respeto de mis derechos fundamentales», enfatizó.

La ex fiscal general pidió, en ese sentido, a la JNJ que respete su trayectoria profesional y archive un informe que señala que incumplió con los estándares que exige el cargo que ocupó.

El pasado 23 de diciembre, el Décimo Juzgado Constitucional de Lima rechazó un recurso presentado por Benavides para que ordene su reposición en el cargo, tras recordar que el pasado 18 de octubre la fiscal suprema Delia Espinoza fue elegida como nueva Fiscal de la Nación para el periodo 2024-2027.

Días antes de la elección de Espinoza, la JNJ ratificó la destitución de Benavides por haber interferido en una investigación abierta contra su hermana, la entonces jueza Enma Benavides, quien también fue cesada del cargo.

Los miembros de la JNJ rechazaron, por unanimidad, una reconsideración presentada por Benavides a su destitución como fiscal suprema y fiscal general, que fue aprobada en primera instancia en mayo pasado.

A pesar de ello, el Tribunal Constitucional ha declarado fundado, y revisará, un recurso de queja presentado por los abogados de Benavides, quien también es investigada por presuntamente haber liderado una red criminal en el Ministerio Público.

Al respecto, el abogado Aníbal Quiroga, uno de los defensores de Benavides, declaró que esta medida es «un primer paso para que se le reconozcan sus derechos constitucionales» y anticipó que el tema será resuelto en un plazo de tres a seis meses por el TC.

Benavides también es investigada por la presunta comisión de delitos como cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible, por supuestamente haber liderado una red de tráfico de influencias al interior del Ministerio Público. EFE

