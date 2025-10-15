Exalcalde Quintero abandona consulta para candidato presidencial de izquierdas en Colombia

3 minutos

Bogotá, 15 oct (EFE).- El exalcalde de Medellín Daniel Quintero anunció este miércoles su decisión de retirarse de la consulta interna con la que el Pacto Histórico, la coalición izquierdista del presidente colombiano, Gustavo Petro, planea escoger a su candidato presidencial para las elecciones de 2026.

«Mataron la consulta del Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría (autoridades electorales) cambiaron las reglas de juego», dijo Quintero al anunciar su retiro.

En consecuencia, en la consulta del Pacto Histórico, que se realizará el próximo 26 de octubre, participarán el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho.

El anuncio de Quintero llega en medio de una controversia porque el Pacto Histórico, fundado en 2021 por Petro, no tiene su personería jurídica en firme.

El mes pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó que los partidos de izquierda se fusionen bajo el paraguas del Pacto Histórico cuando las colectividades superaran unas indagaciones de posibles irregularidades ligadas a la campaña de 2022 que tienen pendientes.

Pero el CNE, que se dio hasta el 8 de noviembre para definir esos procesos sancionatorios, también decidió excluir a los partidos Progresistas y Colombia Humana del trámite de unificación legal de esa coalición de izquierdas que llevó a Petro al poder en 2022.

Estrategia para dividir

Según Quintero, las autoridades electorales colombianas «convirtieron la consulta del Pacto Histórico a la Presidencia en una consulta interpartidista», lo que, según dijo, viola el acuerdo firmado entre los precandidatos y pone en riesgo su participación en las elecciones del próximo año.

En ese sentido, el exalcalde de Medellín aseguró que no se prestará a lo que considera una maniobra para dividir la coalición.

«Es evidente que la derecha quiere evitar que lleguemos unidos el otro año. No voy a caer en esa trampa», dijo.

El ganador de la consulta interna del Pacto Histórico participará luego en la consulta interpartidista de la izquierda, conocida como Frente Amplio, que se celebrará en marzo próximo, coincidiendo con las elecciones legislativas.

Colombia celebrará la primera vuelta presidencial el 31 de mayo de 2026 y, si es necesaria, la segunda el 21 de junio.

«Mi voluntad, la de Iván Cepeda, la de Carolina Corcho, fue la de participar en consultas partidistas que garantizaran, sin riesgos jurídicos, nuestra participación en las elecciones de marzo», dijo Quintero, quien es investigado por supuestos casos de corrupción cuando fue alcalde de Medellín.

Al respecto, el presidente Petro dijo en redes sociales que el «Consejo Nacional Electoral no ha dado las garantías para la realización de la consulta del Pacto Histórico. La desbarata a la fuerza. Es un golpe antidemocrático».

Por su lado, la exministra Corcho aseguró que sigue firme y que participará en la consulta del 26 de octubre y que espera que la «autoridad electoral cumpla con lo que le corresponde».

Igualmente, dijo que esperaba que Quintero «regrese a continuar su participación». EFE

ocm/csr/gad