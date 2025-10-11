Exfutbolista de Chivas Omar ‘N’ enfrentará proceso judicial por abuso sexual

Guadalajara (México), 10 oct (EFE).- El exfutbolista mexicano de las Chivas de Guadalajara Omar ‘N’ fue vinculado a proceso este viernes luego de ser acusado de presunto abuso sexual infantil agravado a una menor en Guadalajara (oeste de México), confirmó el abogado de la victima, José Juan Soltero.

“Indudablemente hoy se hizo justicia, hoy hubo una hubo una declaración de vinculación a proceso por la probabilidad de que el acusado cometió el hecho que se le imputó esto quiere decir que la víctima ha probado que efectivamente fue sujeta, en grado probable, de que este hecho se cometió”, explicó.

Con esta determinación del Juez decimonoveno penal con sede en complejo carcelario de Puente Grande, el exfutbolista enfrentará en los próximos meses un juicio por los delitos presuntamente cometidos contra su hijastra desde hace al menos seis años.

La resolución contra el máximo goleador de Chivas fue tomada luego de casi 12 horas de audiencia en la que sus abogados intentaron desestimar el video y las 42 capturas de pantalla tomadas por la menor así como un dictamen pericial a la presunta víctima que coincide con las características de un abuso sexual.

Soltero señaló que el caso del exjugador presenta agravantes como que los tocamientos e insinuaciones sexuales comenzaron antes de que la víctima cumpliera 12 años, por lo que el acusado podría alcanzar una pena de hasta diez años en caso de ser declarado culpable.

Bravo, de 44 años, fue capturado el pasado sábado en un operativo en el centro de Zapopan municipio del área conurbada de Guadalajara, después de una denuncia hecha por su pareja sentimental, en representación de su hija.

Un día antes de la audiencia la Fiscalía Jalisco dio a conocer que existen dos denuncias previas contra el exfutbolista que fueron desestimadas y archivadas en años recientes.

Durante la audiencia, la señora Rosalba Casas aclaró a medios de comunicación que una de esas denuncias la interpuso su hija Claudia Hernández Casas, expareja de Omar ‘N’, para pedir que se hiciera cargo de la niña que tuvieron cuando ella tenía 17 años y él 22. La denuncia fue archivada ya que ambos llegaron a un arreglo para la manutención.

El abogado defensor del detenido, Leobardo Treviño, aseguró que la fama del acusado jugó en su contra durante la audiencia ya que el juez fue muy exigente para aceptar las pruebas presentadas por su equipo.

“Son los riesgos del litigio, pero sí creo que porque es Omar hubo un peso especial de vigilancia hacia el trabajo defensivo”, expresó.

El acusado permanecerá al menos seis meses en prisión preventiva en el reclusorio metropolitano de Puente Grande a la espera de que transcurra el juicio.

Omar ‘N’ fue miembro del equipo de México campeón de la Copa Oro en 2003 y 2009 y es considerado una de las figuras más importantes de las Chivas de Guadalajara, el máximo anotador del equipo con 160 goles.

El atacante también vistió las camisetas del Deportivo La Coruña español y en México del Tigres UANL, el Cruz Azul, el Atlas y el Leones Negros de México, además de su paso por la liga estadounidense. EFE

