Experta ONU denuncia maltrarto en prisión a la esposa del exprimer ministro Imran Khan

Ginebra, 24 dic (EFE).- La esposa del ex primer ministro paquistaní Imran Khan, Bushra Bibi Khan, recientemente condenada junto a su marido por corrupción, está recluida en unas condiciones que ponen en riesgo su integridad física y mental, advirtió este miércoles la relatora de la ONU sobre tortura, Alice Jill Edwards.

Actualmente recluida en la cárcel de Adiala (norte del país), está confinada en una minúscula celda sin ventilación, sucia e infestada de insectos y roedores, denunció la relatora en un comunicado.

Según informes recibidos por la experta, la esposa del exprimer ministro recibe agua y alimentos en mal estado, lo que le ha causado una pérdida de peso importante, infecciones recurrentes, episodios de desmayo y complicaciones médicas no tratadas, entre ellas un absceso dental y una úlcera de estómago.

«Ningún detenido debería estar expuesto a calor extremo, alimentos o agua contaminados, ni a condiciones que agraven problemas médicos preexistentes», destacó Jill Edwards.

Imran Khan, de 73 años y primer ministro paquistaní entre 2018 y 2022, también se encuentra en prisión desde su detención en agosto de 2023. EFE

