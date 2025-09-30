Expresidente ruso reconoce que usa IA, pero no para sus incendiarios mensajes en Telegram

Moscú, 30 sep (EFE).- El expresidente ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, reconoció hoy que recurre a la ayuda de la inteligencia artificial, pero negó su uso a la hora de escribir sus incendiarios mensajes que redes sociales, que han sacado de quicio a varios políticos, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Seré directo, uso IA generativa. No solo es interesante, también es útil», dijo Medvédev, durante una conferencia en Moscú dedicada a la Inteligencia artificial.

El que fuese presidente de Rusia entre 2008 y 2012 señaló, citado por la agencia TASS, que estamos a las puertas de un mundo en el que «todas las personas utilizarán a diario los frutos de la labor de IA».

A la vez, Medvédev insistió que por el momento no recurre a esa herramienta para escribir sus entradas en Telegram y otras redes sociales.

«Por el momento, (IA) no es capaz de ello», opinó el político ruso.

El debate sobre la autoría de los incendiarios mensajes de Medvédev se reanuda en el segmento ruso de internet cada vez que el exmandatario escribe un post nuevo.

Una de las polémicas declaraciones del político ruso hace dos meses hizo que Trump le calificara de «bocazas» y movilizara dos submarinos nucleares.

El presidente estadounidense respondió así a un mensaje en el que Medvédev criticaba el ultimátum dado a Rusia para que frenase la guerra en Ucrania y advertía que ese podía derivar en un conflicto nuclear. EFE

