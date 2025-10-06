The Swiss voice in the world since 1935
Expresidente ruso se burla de Macron: es más abogado de Ucrania que presidente de Francia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 6 oct (EFE).- El expresidente ruso, Dmitri Medvédev, uno de los principales halcones del Kremlin y conocido por sus mordaces publicaciones en las redes sociales, se burló este lunes del presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras la implosión del Gobierno francés 14 horas después de ser conformado.

«Es un récord triste: el Gobierno de Francia existió durante 14 horas. Y todo porque Francia no tiene presidente. Hay un brillante abogado de Kiev, un amigote habitual de Alemania y Reino Unido, un parlanchín árbitro neocolonialista en África. Pero al gallito Micrón (sic) le importa un bledo Francia», escribió en su canal de Max, el Telegram ruso.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentó este lunes la dimisión de su Gobierno al presidente, Emmanuel Macron, pocas horas después del anuncio de su gabinete, en un nuevo giro inédito de la crisis política que vive el país.

En un breve comunicado, el Elíseo indicó que Macron aceptó la dimisión que le presentó Lecornu, lo que abre las puertas a diferentes escenarios, incluida la convocatoria de elecciones anticipadas.

Los ministros en funciones han anulado las agendas que tenían este lunes, algunos de ellos fuera de París, como el titular de Justicia, Gérald Darmanin, en espera de que se conozca qué consecuencias tendrá la nueva situación.

Todo esto se produjo apenas 13 horas después de que el presidente de la República hubiera nombrado a última hora del domingo la composición de un Gobierno en el que Lecornu llevaba trabajando desde su propio nombramiento el 9 de septiembre, tras la caída de su predecesor como primer ministro, François Bayrou, un día antes en una moción de confianza a la que quiso someterse.EFE

mos/pddp

