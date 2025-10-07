Expulsados de Israel los 10 últimos tripulantes suizos de la Flotilla Global Sumud

Ginebra, 7 oct (EFE).- Los diez últimos tripulantes suizos de la Flotilla Global Sumud que permanecían detenidos en Israel han sido expulsados de ese país a Jordania, y se espera que regresen a Suiza este miércoles, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores helvético.

Representantes de la embajada suiza en Amán, la capital jordana, recibieron a estos ciudadanos en la frontera y les asistirán en su alojamiento y su traslado a Suiza, indicó el ministerio en su cuenta oficial de X donde subrayó que los diez «se encuentran en buen estado de salud, teniendo en cuenta las circunstancias».

Entre ellos se encuentra el exalcalde de Ginebra Rémy Pagani, de la coalición Juntos a la Izquierda y cuyo delicado estado de salud había generado preocupación.

Otros nueve miembros suizos de la Flotilla ya regresaron a su país el fin de semana pasado, en dos aviones con destino a Ginebra, y varios denunciaron haber sufrido maltrato durante su detención en Israel.

Uno de ellos, el escritor Vanni Bianconi, relató a la televisión nacional suiza RTS que le ataron las manos a la espalda, fue trasladado junto a otros tripulantes a una prisión en el desierto de Néguev en condiciones extremas y fueron «tratados como animales». EFE

