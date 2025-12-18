Festival Teatro a Mil en Chile anuncia más de 89 espectáculos de 16 países en enero

2 minutos

Santiago, 18 dic (EFE).- La Fundación Teatro a Mil y Marca Chile anunciaron este jueves que la 33.ª edición del Festival Teatro a Mil contará, del 3 al 25 de enero, con más de 89 espectáculos provenientes de 16 países, además de numerosas obras gratuitas a lo largo del país y una oferta especial de entradas a precio reducido.

«Hacer teatro en la calle es lo más democrático. El 80 % asiste de manera gratuita al festival. Nos gusta mucho estar en el espacio público, estar en la calle. Importa estar con ellos», explicó la directora de la Fundación Teatro a Mil, Carmen Romero, en la presentación del festival en la capital chilena.

Consolidado como una de las instancias más importantes de la agenda cultural latinoamericana, el lema del festival para este año es Sí Importa, y el principal país invitado es Brasil, a través de un programa que se llama ‘Hola Río’.

«Nuestro festival tiene que ver con el impulso que surgió con un grupo de productores que venían del teatro independiente. Subterráneo en la época de la dictadura. Fue un grito de esperanza, de festejar la democracia. Latinoamérica siempre ha sido para nosotros un foco muy importante de mirarnos y de saber que somos parte de un continente», subrayó Romero.

«Hoy en día más que nunca las artes sí importan en un mundo que cambia, en un Chile que viene distinto. Las artes tienen un rol esencial porque nos reconecta como seres humanos. Estamos pensando en un mundo también digital. Somos personas y humanos que tenemos que vivir en comunidad», afirmó la directora. EFE

vc/ssb/eav