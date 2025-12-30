Fiscalía de Perú investiga muerte de periodista como homicidio calificado y sicariato

Lima, 30 dic (EFE).- La Fiscalía de Perú investiga la muerte del periodista Mitzar Castillejos, el cuarto reportero peruano asesinado en 2025, por los delitos de homicidio calificado y sicariato con una serie de diligencias en la ciudad de Aguaytía, de la selvática región de Ucayali, donde ocurrió el ataque al comunicador, según informó este martes el Ministerio Público.

La fiscal Milagros Santibañez dirige la investigación contra los que resulten responsables del crimen y está realizando la toma de declaraciones a los testigos, la práctica de pericias, el recojo de información documental e imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia de la zona.

Castillejos sufrió un ataque con armas de fuego en Aguaytía el pasado día 12 de diciembre, a raíz de lo cual fue atendido en un hospital en la ciudad de Tingo María, donde la Fiscalía de Derechos Humanos dispuso medidas de protección policial para el agraviado, indicó el Ministerio Público.

Sin embargo, por la gravedad de sus lesiones en tórax, el periodista radial fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, en Lima, donde se amplió su protección y estuvo acompañado de policías del distrito de San Juan de Miraflores.

El pasado viernes 26, Castillejos falleció por la gravedad de su estado, a pesar de las cirugías a las que fue sometido desde el día de su ataque.

Inicialmente, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Padre Abad tuvo la investigación del caso, no obstante, el subsistema de Derechos Humanos y contra el Terrorismo asumió la competencia inmediata para continuar el caso con enfoque y estándares de protección internacional para periodistas agraviados.

Debido a esa decisión, los fiscales especializados en derechos humanos se desplazaron a Tingo María y Aguaytía con personal policial de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Ucayali para efectuar las indagaciones respectivas.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú remarcó que Castillejos es el cuarto periodista asesinado en 2025 en Perú, ya que lo mismo sucedió con Gastón Medina, en la ciudad sureña de Ica; Raúl Celis, en la amazónica de Iquitos; y Fernando Núñez, en la norteña Pacasmayo.

Durante el ataque, que se produjo cuando se dirigía a conducir un programa de radio en Aguaytía, a unos 650 kilómetros de Lima, el periodista recibió tres disparos en el brazo derecho y en el abdomen.

Tras este atentado, los gremios de prensa denunciaron que 2025 ha sido «un año nefasto» para la prensa en Perú, por los asesinatos, atentados y ataques que se presentaron en todo el país.

En octubre pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también sostuvo que este año ha sido uno de los peores en las últimas décadas para la libertad de prensa en Perú.

Además de los ataques directos, se ha presentado una persecución judicial contra periodistas críticos, campañas de desinformación, estigmatización de voces disidentes, restricciones al acceso a la información pública y propuestas legislativas que amenazan directamente las libertades informativas, denunció la SIP. EFE

