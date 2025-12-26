Fiscalía investiga por crueldad a hombre que intentó ahorcar a un perro en árbol en Lima

1 minuto

Lima, 26 dic (EFE).- La Fiscalía de Perú investiga a un hombre, identificado como Oscar Balarezo, por el delito de abandono y actos de crueldad contra animales, después de ser sorprendido intentando ahorcar a un perro en un árbol en una céntrica avenida del distrito de Independencia, al norte de Lima, informó este viernes el Ministerio Público.

El caso está a cargo de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Primer Despacho), la cual ordenó que el personal policial de la comisaría de Tahuantinsuyo reciba la declaración del investigado y de posibles testigos.

De acuerdo al acta de intervención policial, la mascota de nombre ‘Susu’ no falleció, a pesar de haber sido colgada en un árbol por el denunciado, según se viralizó en las redes sociales, sino que fue trasladada a una veterinaria en el distrito de Los Olivos, donde le practicaron la eutanasia.

El fiscal provincial Ronald Caballero dispuso que se solicite a la veterinaria la historia clínica y el informe médico del can; identifique al médico veterinario que practicó la eutanasia; recabe los registros de las cámaras de seguridad y videos que hayan grabado el hecho, entre otras diligencias urgentes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del investigado.

Al ser increpado por los transeúntes, el denunciado dijo que su perro padecía de cáncer y que había intentado llevarlo el jueves, festivo por Navidad, a la veterinaria, pero no encontró atención en el lugar, según informaron diarios locales. EFE

mmr/sbb