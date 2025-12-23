Forbes Dominicana incluye a Alofoke entre los más creativos de 2025

Santo Domingo, 23 dic (EFE).- La edición dominicana de la revista Forbes incluyó al empresario y creador de contenidos Santiago Matías en su selección de los más creativos de 2025, que reconoce a las mentes más influyentes e innovadoras del ecosistema creativo, empresarial y mediático del país, informó este martes la oficina del youtuber.

Este reconocimiento posiciona a Matías como una de las figuras que han redefinido el entretenimiento digital en República Dominicana, destacando su capacidad para conectar audiencias masivas, transformar formatos tradicionales y llevar el contenido urbano dominicano a una escala sin precedentes, agregó la agencia de Matías en una nota.

De acuerdo con Forbes Dominicana, Santiago Matías es el cerebro detrás de producciones digitales que han marcado un antes y un después en la industria, entre ellas La Casa de Alofoke 2, proyecto con el que alcanzó el Récord Guinness por la transmisión en vivo más larga de la historia, con una duración de 38 días consecutivos.

La lista de los más creativos es encabezada por el afamado cantautor Juan Luis Guerra.

La publicación también resalta el impacto de Alofoke Radio Show, plataforma que supera los 8 millones de suscriptores en YouTube, consolidándose como uno de los espacios de comunicación digital más influyentes del país y de la diáspora dominicana.

Con proyectos de transmisión todo el día y una visión estratégica que integra radio, streaming y redes sociales, Forbes subraya cómo Santiago Matías ha logrado transformar el ecosistema mediático nacional, posicionando el contenido urbano dominicano en el centro de la conversación digital global.

Entre los más creativos de 2025 también figuran el cantautor Vicente García, la publicista Nonora Elmúdesi, el productor Augusto Guerrero Jr y la cantautora Techy Fatule.EFE

