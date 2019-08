Otro importante minorista en Suiza, Coop, vende ahora verduras que difieren de los estándares de la industria bajo su propia marca de sostenibilidad a un precio reducido. La nueva táctica permitió la venta de 906 toneladas de alimentos en 2016. La cadena de supermercados informa que también procesa más del 80% de sus alimentos perecederos no vendidos para convertirlos en alimento para animales.

Según el periódico agrícola ‘Bauern Zeitung’, el principal método utilizado hasta hace poco para reducir los desperdicios de alimentos ha sido colocar la fecha de caducidad en sus embalajes. Uno de los principales supermercados de Suiza, Migros, fue el primero en utilizar este método en la década de 1960. Pero esa medida no es suficiente para impedir el desperdicio de alimentos.

El 20% de las frutas y verduras cosechadas por los agricultores en Suiza no se venden porque no cumplen con los estándares visuales esperados. Pero crece la tendencia a minimizar el desperdicio de alimentos comiendo frutas y verduras con formas más “imperfectas”.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

A consumir verduras con formas divertidas 15 de agosto de 2019 - 16:10 Y hablando de mayor aceptación de la diversidad: ¿Qué tal aceptar en mi plato una verdura de forma fuera de lo común? La gente está acostumbrada a comprar zanahorias y patatas con un aspecto determinado. El 20% de las frutas y verduras cosechadas por los agricultores en Suiza no se venden porque no cumplen con los estándares visuales esperados. Pero crece la tendencia a minimizar el desperdicio de alimentos comiendo frutas y verduras con formas más “imperfectas”. Según el periódico agrícola ‘Bauern Zeitung’, el principal método utilizado hasta hace poco para reducir los desperdicios de alimentos ha sido colocar la fecha de caducidad en sus embalajes. Uno de los principales supermercados de Suiza, Migros, fue el primero en utilizar este método en la década de 1960. Pero esa medida no es suficiente para impedir el desperdicio de alimentos. Otro importante minorista en Suiza, Coop, vende ahora verduras que difieren de los estándares de la industria bajo su propia marca de sostenibilidad a un precio reducido. La nueva táctica permitió la venta de 906 toneladas de alimentos en 2016. La cadena de supermercados informa que también procesa más del 80% de sus alimentos perecederos no vendidos para convertirlos en alimento para animales.