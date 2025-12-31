Francia compra al sueco Saab 2 aviones de vigilancia GlobalEye por 1.100 millones de euros

París, 31 dic (EFE).- Francia ha formalizado un encargo de dos aviones de vigilancia GlobalEye por unos 1.100 millones de euros al grupo sueco Saab, con opciones para otros dos, que vendrán a sustituir la flota actual de los E-3F Awacs del estadounidense Boeing.

La Dirección General del Armamento de Francia (DGA) explicó este miércoles en un comunicado que la entrega de estos dos GlobalEye, concebidos sobre la base de los aviones de negocios Bombardier Global 6500, está prevista en el horizonte de 2030.

El contrato, que es la consecuencia de una carta de intenciones firmada el pasado 18 de junio con Saab, incluye una serie de servicios de formación, de apoyo y de mantenimiento de las aeronaves, además de las opciones para dos unidades adicionales.

Los aparatos estarán equipados de una gama de captores activos y pasivos para permitir la detección e identificación a larga distancia de objetos en el aire, en el mar y en tierra.

Se trata de ofrecer y compartir informaciones en tiempo real para tener una mejor apreciación de la situación operativa y advertir de forma precoz amenazas potenciales, destacó la DGA.

Con este pedido de dos primeras unidades, Francia da un paso para la renovación de su flota actual de cuatro Awacs, cuya retirada del servicio está programada de aquí a 2035. EFE

