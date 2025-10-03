The Swiss voice in the world since 1935
Francia confirma que sus 36 ciudadanos de la Flotilla están detenidos en la cárcel Ktziot

Este contenido fue publicado en
2 minutos

París, 3 oct (EFE).- El Gobierno francés confirmó este viernes que sus 36 ciudadanos que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla están en la cárcel israelí de máxima seguridad de Ktziot y detalló que han empezado a disfrutar de protección consular francesa.

«La protección consular ha comenzado desde la última noche y desde esta mañana, con las primeras visitas realizadas por el cónsul general y por el embajador francés» en Israel, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores de Francia, Pascal Confavreux, en su rueda de prensa semanal.

El portavoz refutó así que haya habido inacción por parte del Gobierno, como reprochan varios de los letrados de los 36 franceses arrestados. Los abogados aseguran además que no han podido contactar con sus clientes.

La Global Sumud Flotilla, compuesta por 42 barcos que salieron de España, Túnez, Italia y Grecia, contaba en su tripulación con 36 franceses, del total de 473 pasajeros entre los que hubo activistas, periodistas y parlamentarios de más de 40 países, aunque España e Italia fueron los que aportaron el mayor número de embarcaciones.

Confavreux, de hecho, defendió que la respuesta haya sido «europea» para proteger al convoy humanitario y dijo que Exteriores ha tenido «intercambios muy intensos» con los homólogos de España e Italia.

Cuestionado sobre la campaña militar de Israel en la Franja de Gaza, el portavoz de Exteriores evitó calificarla de «genocidio» y aseguró que las sanciones al Estado hebreo siguen estando encima de la mesa, aunque hayan pasado a un segundo plano tras el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra, que París apoya.

«El Gobierno de Israel se equivoca si piensa que las sanciones (europeas) podrían no aplicarse si sigue con sus políticas actuales», refirió.

El diplomático recordó que hay una parte de sanciones individuales aplicadas a colonos israelíes considerados violentos y otra, la de más enjundia, que suspendería el acuerdo de asociación entre la UE e Israel. EFE

atc/cat/vh

