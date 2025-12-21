The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Francia da la bienvenida a que Putin se abra a hablar con Macron y estudiará la modalidad

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 21 dic (EFE).- Francia señaló este sábado que da la bienvenida a que el Kremlin se haya mostrado públicamente dispuesto a un diálogo entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Emmanuel Macron y estudiará en los próximos días «la mejor manera de proceder».

«Es bienvenido que el Kremlin haya dado su aprobación pública a esta iniciativa. En los próximos días decidiremos cuál es la mejor manera de proceder», detalló en un comunicado el Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa.

Este pronunciamiento ocurrió después de que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declarara anoche que Putin estaba «dispuesto al diálogo» con su homólogo francés, quien ya había abogado por ello el viernes al término de una cumbre europea en Bruselas. EFE

ngp/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR