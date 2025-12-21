Francia da la bienvenida a que Putin se abra a hablar con Macron y estudiará la modalidad

París, 21 dic (EFE).- Francia señaló este sábado que da la bienvenida a que el Kremlin se haya mostrado públicamente dispuesto a un diálogo entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Emmanuel Macron y estudiará en los próximos días «la mejor manera de proceder».

«Es bienvenido que el Kremlin haya dado su aprobación pública a esta iniciativa. En los próximos días decidiremos cuál es la mejor manera de proceder», detalló en un comunicado el Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa.

Este pronunciamiento ocurrió después de que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declarara anoche que Putin estaba «dispuesto al diálogo» con su homólogo francés, quien ya había abogado por ello el viernes al término de una cumbre europea en Bruselas. EFE

