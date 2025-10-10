Francia dará a Marruecos 100 millones para 11 puertos, 3 de ellos en Sahara Occidental

(Actualiza con detalles sobre el foro franco-marroquí)

Rabat, 10 oct (EFE).- La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) concederá a Marruecos un préstamo de 100 millones de euros en 2026 para financiar la modernización de once puertos de la fachada atlántica, tres de ellos situados en el Sáhara Occidental.

Esta financiación tiene como objetivo acompañar «la descarbonización y modernización» de estos puertos, según explicó a EFE Catherine Bonnaud, directora de AFD en Marruecos.

Bonnaud indicó que la financiación también pretende «prevenir los impactos del cambio climático y mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores».

Entre los puertos saharauis figura el puerto pesquero de Dajla, el de El Aaiún Lamhiriz y el de Bojador.

Esta financiación fue anunciada ayer jueves por el director general adjunto de AFD, Bertrand Walckenaer, durante el foro de negocios franco-marroquí organizado en ciudad saharaui de Dajla, por la patronal marroquí CGEM y la francesa Medef, y en la que participaron al menos 300 empresarios, entre ellos representantes de compañías francesas como Safran, Engie, Accor y Azura, entre otros.

Durante el foro, el embajador de Francia en Marruecos, Christophe Lecourtier, reafirmó que su país «va a alentar y apoyar» a las empresas galas para invertir en la excolonia española.

Lecourtier recordó la posición del presidente francés, Emmanuel Macron, quien en julio de 2024 afirmó que «el presente y el futuro del Sáhara Occidental se inscribe en el marco de la soberanía marroquí», al tiempo que se comprometió a acompañar el desarrollo del territorio saharaui. EFE

