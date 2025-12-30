Francia prevé emitir un volumen récord de 310.000 millones de euros de deuda en 2026

1 minuto

París, 30 dic (EFE).- El Tesoro francés ha previsto la emisión de 310.000 millones de euros de deuda a medio y largo plazo durante el año próximo, lo que significa un nuevo récord, y se podrá ajustar «si es necesario», en función de la ley de presupuestos para 2026 que no ha podido ser aprobada hasta hora.

En un comunicado publicado este martes, la Agencia Francia Tesoro (AFT) indicó que esa es la cantidad fijada por el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, para su programa durante el próximo ejercicio y puntualizó que «ajustará sus emisiones para responder a la demanda y garantizar la liquidez» de sus valores.

Hace un año, ese mismo programa había sido cifrado por la AFT en 300.000 millones de euros para hacer frente a sus necesidades de financiación.

Al final del tercer trimestre, Francia acumulaba una deuda de 3,482 billones de euros, equivalente al 117,4 % del producto interior bruto (PIB), la tercera más elevada la zona euro solo por detrás de la de Grecia e Italia.

Había aumentado en 65.900 millones de euros en los tres meses precedentes. A fecha de 30 de junio, representaba el 115,7 % del PIB.

El periodo medio de la deuda negociable francesa hasta el 30 de noviembre pasado era de 8 años y 187 días y el tipo de interés ponderado de las emisiones de 2025 hasta esa fecha del 3,13 % y del 3,56 % para los títulos a 10 años, que son la referencia del mercado.

La inestabilidad política ha pesado negativamente en el interés que Francia tiene que pagar por sus emisiones, que ha crecido este año. EFE

