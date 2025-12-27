Francia ya vacunó a la mitad de 750.000 bovinos contra la dermatosis nodular contagiosa

2 minutos

París, 27 dic (EFE).- La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, anunció este sábado que ya han sido vacunados «más del 50 % de los 750.000 bovinos» incluidos en la campaña de inmunización contra la dermatosis nodular en el suroeste del país, que comenzó hace dos semanas y en la que participan veterinarios de las Fuerzas Armadas francesas.

«Se trata de un avance fundamental para el conjunto de los ganaderos. La movilización sigue siendo total con el fin de alcanzar el objetivo fijado. Quiero saludar y agradecer calurosamente a los veterinarios, a los ganaderos y al conjunto de los servicios movilizados, que trabajan sin descanso sobre el terreno», declaró Genevard, en un mensaje en la red social ‘X’.

La vacunación, acelerada con el apoyo de veterinarios de las Fuerzas Armadas francesas, ha sido uno de los pilares para contener esta enfermedad vírica que, en sus casos más graves, puede producir la muerte del animal por lesiones internas. Esta dolencia no se transmite a los seres humanos.

En todo caso, la propagación del virus del género Capripoxvirus ha puesto al Gobierno francés contra las cuerdas debido a los al menos 3.000 sacrificios de cabezas de ganado para evitar una extensión de la enfermedad altamente contagiosa declarada en julio pasado.

Algunos sindicatos agrarios se han opuesto a esta medida -recomendada por una normativa comunitaria- y, como manera de protesta, llegaron a cortar durante días el tráfico en importantes autovías e incluso en ciertas vías ferroviarias.

Se tratan, sobre todo, de Coordinación Rural, el segundo más grande de agricultores -catalogado como próximo a la extrema derecha-, y la Confederación Campesina, de tendencia izquierdista.

A mediados de este mes, el Gobierno francés había informado de la vacunación de al menos un millón de cabezas de ganado, de los 16 millones de bovinos que hay en Francia, alegando que era necesario para evitar la muerte del 10 % de los animales en Francia. EFE

atc/rod