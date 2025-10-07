Fuerzas Armadas de Perú trasladan a 200 pobladores indígenas hasta la frontera con Brasil

Lima, 7 oct (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Perú han programado varios vuelos humanitarios para trasladar a 200 pobladores indígenas de la provincia de Purús, que habían quedado varados en la ciudad de Pucallpa, hasta su comunidad amazónica ubicada cerca de la frontera con Brasil, a la que solamente se puede acceder en avionetas y a un alto precio por pasaje, según informó este martes el Ministerio de Defensa.

Los vuelos humanitarios son gestionados por el Ejército y la Fuerza Aérea del Perú y el primero se realizó el lunes con cuarenta personas a bordo, en tanto que los siguientes se realizarán este martes, el viernes y el sábado próximos para completar la totalidad de pasajeros que solicitaron el apoyo.

El presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Purús, Roy Jijida, agradeció la respuesta del Gobierno y de las Fuerzas Armadas ante la emergencia humanitaria que afectaba a las familias de su localidad.

Explicó que los pobladores se encontraban en Pucallpa, capital de la región Ucayali y una de las principales ciudades amazónicas por su movimiento económico, por motivos de salud, educación y trabajo, pero no podían regresar a Purús debido a la falta de transporte aéreo y su difícil situación económica.

El Ministerio de Defensa detalló que Purús es una provincia de Ucayali ubicada en la frontera con Brasil, conformada por 43 comunidades nativas, a la cual solo se puede acceder por vía aérea.

Sin embargo, añadió que los vuelos comerciales, aunque subsidiados por el Estado, tienen capacidad limitada para doce pasajeros por trayecto y un costo aproximado de 1.200 soles (346 dólares) por pasaje, lo que dificulta el traslado para muchas familias.EFE

