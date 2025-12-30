Gigantes del Cibao anuncian la contratación del relevista estadounidense Coffey

Santo Domingo, 30 dic (EFE).- Los Gigantes del Cibao anunciaron este martes la contratación del lanzador estadounidense Adisyn Coffey, quien se unirá al cuerpo de relevistas del conjunto para el resto de las semifinales del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Los Gigantes (0-3) han perdido sus primeros tres partidos en la actual ronda semifinal, en gran medida porque su cuerpo de lanzadores no ha podido mantener la ventaja inicial proporcionada por su ofensiva.

Coffey, de 26 años, cuenta con experiencia lanzando en los circuitos de liga menor de la MLB con los Medias Blancas de Chicago, quienes lo seleccionaron en la tercera ronda del Sorteo de jugadores de 2020, destacaron los Gigantes en una nota de prensa.

De acuerdo a la información, el derecho se destaca por su brazo potente y por su capacidad de ponchetes, como lo demuestran los 75 que recetó en 55.1 entradas lanzadas durante este año, mientras lanzó en las categorías Doble A y en Triple A, en esta última con los Charlotte Knights.

En su recorrido por esos dos niveles, Coffey, con récord de 4 victorias y 5 derrotas, registró un porcentaje de carreras limpias permitidas de 5.20 en 44 apariciones sobre el montículo.

Coffey lanzará bajo las instrucciones de Jefry Sierra, quien se desempeña como dirigente interino de los Gigantes, tras el despido la madrugada de este martes de quien fuera el dirigente del club, José Leger. EFE

