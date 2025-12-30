Gigantes del Cibao despiden al dirigente José Leger

Santo Domingo, 30 dic (EFE).-Tras sufrir su tercera derrota consecutiva en la semifinal del campeonato de béisbol invernal dominicano, los Gigantes del Cibao anunciaron este martes la salida del equipo el dirigente José Leger.

El anuncio de la salida de Leger del conjunto cibaeño fue realizado por el gerente general, Jaylon Pimentel, quien al hacer el anuncio destacó la entrega mostrada por el estratega durante el tiempo que estuvo al frente del equipo.

«Valoramos el compromiso y la dedicación que José mostró con nuestra franquicia desde el primer día de los entrenamientos. Le deseamos éxitos en sus futuros proyectos», expresó Pimentel, luego de la derrota 2-4 de los Gigantes ante los Leones del Escogido en el partido celebrado el lunes en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste).

La gerencia de los Gigantes ha indicado que la salida de Leger y del coach de banca Felipe Rojas, son movimientos que forman parte de una reorganización del cuerpo técnico del equipo para lo que resta de la semifinal.

Bajo las riendas de Leger, los Gigantes concluyeron la serie regular con el tercer mejor registro en el campeonato (24-26), sumando cuatro victorias seguidas en sus últimos cuatro compromisos de esa primera etapa del campeonato, pero en lo que va de la semifinal el equipo cibaeño ha perdido sus tres partidos (0-3), ocupando el último lugar entre los cuatro equipos que disputan los dos puestos disponibles para la final.

El conjunto ha anunciado, que, de manera interina, Jefry Sierra será el dirigente para el partido de este miércoles frente a los Leones del Escogido, en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Asimismo, la organización anunció que Kremlin Martínez se integrará al cuerpo técnico como coach de banca en lugar de Rojas.

A la semifinal, que se juega en formato de todos contra todos, les restan 15 partidos, en los que los Gigantes batallarán con los Leones (3-0), Toros del Este (2-1) y Águilas Cibaeñas (1-2) por uno de los boletos a la final del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom). EFE

