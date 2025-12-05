Cómo Ucrania entrena a sus tropas para proteger a la población civil

Soldados ucranianos ayudan a una mujer mayor el 6 de marzo de 2022 en la ciudad de Irpín. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

La organización con sede en Ginebra Geneva Call entrena a los soldados ucranianos en derecho internacional humanitario, el conjunto de normas que regulan la conducta en tiempos de guerra. Ucrania, por su parte, se ha comprometido a cumplir estrictamente estas reglas.

8 minutos

¿Qué debe hacer una unidad militar ucraniana cuando se topa con un grupo de soldados rusos y ucranianos heridos?

«Naturalmente, uno podría verse tentado a prestar ayuda médica primero a los soldados ucranianos. Sin embargo, según el DIH (Derecho Internacional Humanitario), deben ser atendidas antes las personas que estén más gravemente heridas», explica Harald Mundt a Swissinfo. Mundt, responsable de seguridad de Geneva Call en Ucrania, se ocupa de cuestiones como estas. La organización, con sede en Ginebra, instruye al ejército ucraniano en el cumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH).

Uno de los principios fundamentales del DIH es que los combatientes no pueden atacar deliberadamente ni a civiles ni a infraestructuras civiles. «Nuestro objetivo principal es la protección de la población civil», afirma Mundt. Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 surgieron diversas unidades de voluntarios que hoy están bajo el control del ejército ucraniano. Geneva Call instruye sobre todo a estos grupos en derecho humanitario; hasta ahora, a unos 5.000 combatientes, incluidos pilotos de drones.

La Comisión Independiente de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló en un informe de octubre de 2022 que no solo las fuerzas rusas, sino también, en algunos casos, las ucranianas habían vulnerado el derecho internacional humanitario.

Como Ucrania aspira a ingresar en la UE y en la OTAN, tiene un interés especial en que se respete el DIH. El Ministerio de Defensa ucraniano se ha comprometido a que sus combatientes reciban formación en este derecho, tal como el Gobierno detalló también en un informe a finales de 2024. Los Estados parte de los Convenios de Ginebra, base del DIH, están obligados a informar a sus fuerzas armadas y a la población, en tiempos de paz y de guerra, sobre las disposiciones de estos acuerdos.

Personas que protege el derecho internacional humanitario

Entre las personas protegidas se encuentran, además de los civiles, los soldados heridos que ya no participan en los combates, los combatientes que se han rendido, los prisioneros de guerra y el personal médico. Estas categorías son el núcleo de la formación que imparte Geneva Call.

«Este es un punto clave para sensibilizar a la gente sobre la importancia del DIH. Todos saben que pueden encontrarse en una situación en la que sean capturados como prisioneros de guerra por el bando contrario, y entonces querrán ser tratados correctamente», afirma Tina Gewis, responsable regional de Programas y Desarrollo para Europa y Asia en Geneva Call.

Formación en derecho internacional humanitario a miembros de las fuerzas armadas ucranianas impartida por Geneva Call. Geneva-Cal

Intercambio de experiencias sobre miedo y descargas de adrenalina

«Para traducir el DIH de los conceptos jurídicos a algo práctico, trabajamos en nuestros entrenamientos con ejercicios basados en escenarios, que también hemos integrado en una plataforma de aprendizaje electrónico», explica Mundt. En estos cursos, los participantes intercambian experiencias sobre situaciones vividas. Pueden hablar del miedo, el horror y el subidón de adrenalina en el campo de batalla, que a veces les lleva a reaccionar de forma instintiva.

Geneva Call organiza cursos en toda Ucrania. Los formadores tienen experiencia militar; muchos son veteranos de la guerra en curso. Algunos resultaron heridos y dejaron el servicio activo. «Así pueden transmitir ejemplos concretos y comprender los desafíos a los que se enfrentan los soldados», señala Tina Gewis.

Para ampliar el alcance de estos cursos, Geneva Call ha desarrollado herramientas de aprendizaje electrónico y plataformas digitales que pueden utilizarse sin conexión. Eso permite que los soldados en el frente continúen formándose a través de una aplicación cuando tengan algo de tiempo, explica la organización.

Soldados ucranianos utilizan un lanzador con misiles estadounidenses Javelin durante ejercicios militares en la región de Donetsk. (La imagen es de diciembre de 2021, poco antes de la invasión rusa). Ukrainian Defense Ministry Press Service

Cómo los drones están cambiando la guerra y la atención a los heridos

El uso de dronesEnlace externo ha cambiado desde el inicio de la guerra. «A principios de 2022, los drones causaban menos del 10 % de los daños en el campo de batalla, tanto en equipamiento militar como en vidas humanas», relata Mundt. Ahora representan entre el 60 y el 80 %.

«Los drones son capaces de evacuar de forma autónoma a soldados heridos en el campo de batalla», explica. Existen drones terrestres, por ejemplo montados sobre camiones, que pueden colocar o retirar minas. Otros están armados para atacar al enemigo. Y Ucrania participa activamente en esta carrera tecnológica.

«Dado que los drones se utilizan en todos los frentes, Geneva Call ofrece formaciones específicas para pilotos de drones», añade Mundt. La situación es nueva: cuando se desarrolló el derecho internacional humanitario, no existían los drones. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), guardián del DIH, estas normas se aplican a cualquier situación, independientemente de la tecnología empleada.

Sin embargo, el uso de drones genera nuevos escenarios. Por ejemplo, ocurre que soldados se rinden ante un dron. «El DIH es claro: las personas que manifiestan que quieren rendirse no pueden ser atacadas», recuerda Aurélie Lachant, portavoz del CICR.

Existen distintas categorías de drones armados; algunos incluyen funciones autónomas que los califican como sistemas de armas autónomas (AWS). Son aquellos que, una vez activados, seleccionan y atacan uno o varios objetivos sin intervención humana adicional.

«La rendición en el contexto de los AWS suscita en particular la preocupación de que el sistema no sea capaz de reconocer de manera fiable las señales de rendición», afirma Lachant. Un sistema autónomo que opera en función de perfiles de objetivos y datos de sensores no puede interpretar el contexto ni descifrar gestos ambiguos con seguridad. Eso aumenta el riesgo de malinterpretar una señal de rendición.

Entre los aspectos básicos del DIH se encuentran la distinción entre objetivos militares y civiles, la prohibición de ataques indiscriminados y desproporcionados y la obligación de tomar todas las precauciones posibles para evitar víctimas civiles. Eso se aplica a todo tipo de armas. Sin embargo, el CICR considera que los sistemas autónomos requieren nuevas normas vinculantes que aporten seguridad jurídica. «Tememos que, sin esas normas, el desarrollo y uso continuados de sistemas de armas autónomas conduzcan a prácticas que socaven la protección actual de las víctimas de la guerra», advierte Lachant.

Red antidrón FPV en la ciudad ucraniana de Jersón, en la línea del frente. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Detección de objetivos más precisa, pero sin mayor protección para civiles

Los nuevos drones guiados por fibra óptica son inmunes a las técnicas de interferencia. Estas llamadas FPV (First-Person-View) se controlan a distancia y se emplean en ambos lados del frente. Son estos nuevos drones los que han convertido a estas aeronaves en el arma dominante en la guerra de Ucrania.

«Los ucranianos están muy interesados en que los pilotos de drones se formen en DIH, ya que estos aparatos cuentan con cámara», explica Mundt. Cuando un piloto ataca un objetivo, el vuelo queda grabado en vídeo hasta el impacto y se almacena en bases de datos centrales. Eso permite exigir responsabilidades fácilmente si se viola el derecho humanitario.

«Las innovaciones, sobre todo en la detección de objetivos, han mejorado la precisión de los ataques, pero no han aumentado la protección de la población civil», señaló la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) en un informe de abril de 2025. La mayoría de víctimas civiles, según el documento, se debieron a ataques rusos en zonas controladas por el Gobierno ucraniano.

Texto adaptado del alemán por Carla Wolff.

Los preferidos del público Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI