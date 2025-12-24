Gobierno alemán califica de inaceptables las sanciones de EE. UU. a organización alemana

3 minutos

(Actualiza con reacción del ministro de Exteriores)

Berlín, 24 dic (EFE).- El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, calificó este miércoles de no aceptables las sanciones de la administración de Donald Trump a la organización alemana HateAid, a cuyas dos directoras se les prohibió la víspera la entrada a EE. UU., junto con otros tres ciudadanos europeos a los que ese país acusa de «coaccionar» a las redes sociales para censurar voces estadounidenses.

«Las prohibiciones de entrada impuestas por EE. UU., entre otras contra las directoras de HateAid, no son aceptables», escribió Wadephul en X.

El ministro recalcó que la Ley europea de Servicios Digitales garantiza que las actividades que son ilegales fuera de internet también lo sean en la red y que fue acordada «de forma democrática por la UE para la UE» y no tiene aplicación extraterritorial.

Wadephul agregó que las visiones divergentes en este sentido han de ser esclarecidas con EE. UU. en el marco del diálogo transatlántico y con el objetivo de fortalecer las relaciones.

Por su parte, las dos directoras de HateAid, Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, declararon en un comunicado que no se dejarán intimidar «por un Gobierno que instrumentaliza acusaciones de censura para hacer callar a quienes defienden los derechos humanos y la libertad de opinión».

«Pese a la enorme carga y a las limitaciones que las medidas de EE. UU. suponen para nosotras y nuestras familiares, seguiremos realizando nuestro trabajo con todas nuestras fuerzas, ahora más que nunca», aseguraron.

Josephine Ballon contaba con un visado ESTA válido para EE. UU. que le ha sido revocado por correo electrónico, señaló el comunicado, una medida que HateAid calificó de acto de represión de una administración que cada vez desprecia más el Estado de derecho e intenta silenciar a quienes la critican.

Ballon y Von Hodenberg reclamaron del Gobierno alemán y de la Comisión Europea una señal clara de que el proceder del Gobierno de Trump no es «aceptable» y supone una «escalada», al cuestionar la soberanía europea e intentar impedir que las corporaciones estadounidenses tengan que cumplir el derecho vigente en Europa.

HateAid es una organización sin ánimo de lucro fundada en Berlín en 2018 que apoya con asesoramiento y financiación a afectados por «violencia en el ámbito digital».

Entre los sancionados este martes figura también el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton (2019-2024), impulsor de regulaciones para limitar la desinformación en plataformas como X, Meta y TikTok, así como el activista británico Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate (CCDH), una organización dedicada a combatir el odio y la desinformación en internet.

Según la administración estadounidense, los sancionados «han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan». EFE

cph/jgb