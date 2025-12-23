Gobierno argentino designa como presidente del Banco Nación de Argentina a Darío Wasserman

3 minutos

Buenos Aires, 23 dic (EFE).- El Gobierno argentino oficializó este martes la designación de Darío Wasserman como nuevo presidente del estatal Banco de la Nación Argentina (BNA), en reemplazo de Daniel Tillard y tras haberse desempeñado hasta ahora como vicepresidente de la entidad.

La designación, formalizada mediante un decreto publicado este martes y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, acepta la renuncia del expresidente del banco Daniel Tillard y nombra a Wasserman a partir del 17 de diciembre.

El mismo decreto oficializa además la salida de Wasserman de la vicepresidencia, cargo que ocupaba desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023.

En paralelo, se formalizó también este martes -mediante otro decreto- la llegada de Carolina Píparo, una diputada del partido oficialista La Libertad Avanza, al directorio del banco, tras aceptarse la renuncia de Rodolfo Carvajal.

Tillard comunicó hace una semana su renuncia al frente de la mayor entidad financiera de Argentina, en un contexto de recambios en áreas sensibles del Ejecutivo nacional.

El extitular del Banco Nación mantenía una estrecha relación con el sector del peronismo cordobés vinculado al exgobernador Juan Schiaretti y al actual mandatario provincial, Martín Llaryora.

Wasserman, en tanto, se desarrolló principalmente en el ámbito de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), orientadas al financiamiento de pequeñas y medianas empresas.

Entre 2020 y 2023 presidió Móvil SGR y, entre 2016 y 2020, estuvo al frente de Garantizar SGR, cuya principal accionista es el propio Banco Nación.

También lideró la Cámara Argentina de SGR y ocupó una vicepresidencia en la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía.

Su esposa, Pilar Ramírez, es la presidenta del bloque de LLA en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y participó activamente en los inicios del partido que llevó a Milei a la Presidencia.

En el comunicado oficial que anunció la designación, la Presidencia destacó la continuidad de la orientación iniciada por el Gobierno y afirmó que “el banco volvió a trabajar de banco”, en referencia al giro hacia el crédito al sector privado y el alejamiento del financiamiento al sector público.

Según el texto, durante la gestión de Tillard y Wasserman se otorgaron 20.000 créditos hipotecarios y la participación del Banco Nación en el mercado creció de 12 a 18 puntos porcentuales.

De acuerdo con datos de la entidad, el Banco Nación cuenta con activos por unos 48 billones de pesos (unos 32.500 millones de dólares), depósitos y otras obligaciones por 33 billones de pesos (22.400 millones de dólares) y un patrimonio neto de 15 billones de pesos (10.200 millones de dólares), calculados a un tipo de cambio de 1.475 pesos por dólar.

El pasado 20 de febrero, el presidente Milei firmó un decreto para convertir al Banco Nación en una sociedad anónima, con vistas a abrir su capital a inversores, una iniciativa que fue suspendida por la Justicia.

El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar que frenó por seis meses su implementación, tras las alegaciones presentadas por los sindicatos.

La semana pasada además se oficializó la renuncia del director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, quien dejó su cargo “para volver al sector privado”.

Pazo fue reemplazado por Andrés Vázquez, quien se desempeñaba como titular de la Dirección General Impositiva (DGI). EFE

lgu/rml