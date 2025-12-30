Gobierno de Milei disolverá la Agencia Nacional de Discapacidad y traspasará sus funciones

Buenos Aires, 30 dic (EFE).- El Gobierno argentino anunció este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el traspaso de todas sus funciones al Ministerio de Salud, una medida que, según aclaró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no implicará recortes en pensiones ni en prestaciones para personas con discapacidad.

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó Adorni durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada -sede del Ejecutivo-, en la que explicó que la decisión incluye una reducción de estructuras administrativas y cargos políticos.

El funcionario señaló que la Andis fue creada en 2017 como un organismo descentralizado con el objetivo de coordinar las políticas públicas en discapacidad, pero aseguró que, con el paso del tiempo, acumuló “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

Según Adorni, esa situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios”.

El jefe de Gabinete sostuvo que, al pasar a depender del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, las políticas de discapacidad “se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”.

Adorni precisó que “se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”.

Asimismo, anunció la eliminación de 16 cargos políticos, lo que, dijo, representa “una reducción del 45,7 % en la estructura jerárquica”.

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones. No implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, subrayó el funcionario.

El anuncio se produce mientras la Justicia argentina investiga un presunto esquema de sobornos en el seno de la Andis tras la difusión en agosto pasado de una serie de audios del entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, en el que se hacía referencia a coimas en la compra estatal de medicamentos.

En las grabaciones también se alude a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, como destinataria de parte de los sobornos, que involucran a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina y se habrían producido, según Spagnuolo, con conocimiento del presidente, Javier Milei. EFE

