Gobierno sudanés empieza a operar desde Jartum tras dos años en otra ciudad por la guerra

Jartum, 30 dic (EFE).- El Gobierno de Sudán ha empezado a operar desde la capital sudanesa, Jartum, tras más de dos años en la ciudad portuaria de Port Sudan por la guerra que ha devastado el país y provocado el desplazamiento interno y externo de más de 13 millones de habitantes.

«Diez ministerios han vuelto a trasladar sus sedes a la capital y el resto lo harán durante la segunda semana de enero», declaró este martes .el jefe del denominado Comité para la Preparación de Jartum, Ibrahim Jaber.

En una rueda de prensa, Jaber apuntó que «Jartum ya está libre de cuarteles militares y vehículos destruidos, la presencia extranjera está controlada, y las minas y las viviendas informales han sido retiradas sin excepciones».

También indicó que su «comité logró trasladar la sede de las fuerzas de combate fuera del estado de Jartum y retirar alrededor de 6.470 vehículos militares destruidos», poniendo así fin a todas las manifestaciones militares de la ciudad.

El Gobierno sudanés se vio obligado a trasladarse, junto a las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales a Port Sudan, en el mar Rojo, en agosto de 2023, cuatro meses después del inicio de la guerra entre el Ejército regular y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

La presencia paramilitar en la capital, así como en otras ciudades del centro y el este de Sudán, como el estado de Al Yazira, donde se denunciaron numerosas atrocidades, ha durado hasta que el Ejército regular consiguió expulsar en marzo pasado a las FAR de la zona tras violentos combates que devastaron las principales instituciones de la capital.

«El comité retiró toneladas de escombros y recogió cadáveres del interior de los barrios y los transportó a los cementerios», dijo Jaber, tras confirmar que el «Aeropuerto Internacional de Jartum ahora está listo para operar después de la rehabilitación de la pista y las salas de salidas y llegadas, a pesar de la destrucción de 18 aviones durante la guerra».

Recordó que las FAR «causaron daños generalizados a la infraestructura, destruyendo 14.750 transformadores y cables eléctricos, además de dañar 13 de las 14 estaciones de agua del Nilo y cientos de pozos».

Pero su comité «logró restablecer el suministro eléctrico a las estaciones de agua y a los pozos de agua subterránea», indicó.

La guerra en Sudán, que está cerca alcanzar los 1.000 días, ha dejado decenas de miles de muertos y ha devastado el país, generando una de las peores crisis humanitarias del planeta, con más de 13 millones de personas desplazadas y más de 17 millones que este año han recibido ayuda humanitaria, según datos de la ONU. EFE

